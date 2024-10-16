Президентка Грузії Зурабішвілі пояснила розворот Тбілісі в бік Москви звʼязками олігарха Іванішвілі з РФ

Про це вона розповіла в інтервʼю Politico.

Зурабішвілі сказала, що розворот партії "Грузинська мрія" в сторону Росії залишається для неї незрозумілим.

"Я не прихильниця теорій змови, але це може бути план. Можливо, зв'язки (Іванішвілі, – ред.) з Москвою все ще існують і стали ще тіснішими", - розповіла президентка.

За її словами, "уся історія Грузії" свідчить про те, що основний ризик для країни походить від Москви.

"Ризик війни зростає, коли Грузія ізольована від своїх партнерів, коли вона самотня, розділена і слабка. У мене немає логічного, раціонального пояснення цьому (проросійському розвороту влади, - ред.)", - додала Зурабішвілі.

Що передувало

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції.