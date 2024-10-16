Президентка Грузії Зурабішвілі пояснила розворот Тбілісі в бік Москви звʼязками олігарха Іванішвілі з РФ
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила думку, що розворот правлячої партії "Грузинська мрія" "може бути планом" та стосуватися російських звʼязків тіньового олігарха Бідзіни Іванішвілі
Про це вона розповіла в інтервʼю Politico.
Зурабішвілі сказала, що розворот партії "Грузинська мрія" в сторону Росії залишається для неї незрозумілим.
"Я не прихильниця теорій змови, але це може бути план. Можливо, зв'язки (Іванішвілі, – ред.) з Москвою все ще існують і стали ще тіснішими", - розповіла президентка.
За її словами, "уся історія Грузії" свідчить про те, що основний ризик для країни походить від Москви.
"Ризик війни зростає, коли Грузія ізольована від своїх партнерів, коли вона самотня, розділена і слабка. У мене немає логічного, раціонального пояснення цьому (проросійському розвороту влади, - ред.)", - додала Зурабішвілі.
Що передувало
На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції.
Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів. Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".
У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії". Натомість спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.
3 жовтня Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала й не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.
4 жовтня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.
15 жовтня посол Британії в Грузії Гарет Ворд заявив про заморозку діалогу між країнами у сфері оборони та кібербезпеки через антизахідну риторику грузинського уряду.
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