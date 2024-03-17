У квітні відкриється вікно можливостей для України у питанні американської допомоги, - політолог Саакян

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Поки триває політична криза. Але вікно можливостей для України відкриється приблизно в середині квітня 2024 року. Тоді ми побачимо зусилля спікера палати представників Майка Джонсона, наскільки він щирий у своїх намірах. Бо питання, чи зможе він зібрати ці голоси, залежить від того, чи захоче він цього. Направду, не в голосах проблема, а в тому, що потрібно поставити законопроєкт на голосування. Тоді проявиться, що є демократи та частина від Республіканської партії тих, хто готові підтримати законопроєкт щодо допомоги Україні", - повідомив Саакян.

До середини квітня вже пройдуть усі формальні процедури для того, щоб голосів було достатньо, якщо вдасться їх зібрати, щоб поставити з голосу голосування, зауважив він.

"Тоді Джонсон рухає той законопроєкт, який існує і вже сенатом проголосований. Або ж він пропонує якийсь альтернативний законопроєкт і збирає голоси, або ставиться з голосу законопроєкт, який скоріш за все для республіканців буде альтернативним до сенатського. Але він буде значно просунутіший, ніж той, що є в риториці представників трампістського крила. Тому квітень для нас є вікном можливостей, але нічого не гарантовано. Динаміка політичних криз у США має свої закономірності, і може піти на загострення в силу виборчої логіки Трампа. Відповідно, щось може зірватися. Для нас важливо сподіватися, що вікно буде, але попри це, потрібно забезпечувати альтернативи, щоб не залежати критичним чином від американської допомоги", - резюмував він.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у Палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Спікер палати представників Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

Міноборони США розкритикувало ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.