"Зазнають великих втрат": у розвідці Естонії оцінили боєздатність північнокорейських військових на війні в Україні

Про це інформує ERR.

Ківісельг зазначив, що, за даними української розвідки, до Курської області прибули 3 тисячі військовослужбовців 11-го армійського корпусу Збройних сил Північної Кореї, в тому числі кілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу.

"Ці військовослужбовці, ймовірно, прибули на територію Російської Федерації на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку у Східному військовому окрузі, яка тривала від двох до чотирьох тижнів, після чого почалася їхня передислокація на український фронт", - пояснив він.

За його словами, очікується, що загалом Північна Корея має намір направити до Росії від 10 до 12 тисяч військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і трьох генералів, які прибуватимуть на український фронт поетапно.

"Прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів", - зауважив Ківісельг.

Очільник естонської розвідки підкреслив, що, як правило, північнокорейські солдати підготовлені для ведення бойових дій у гірській місцевості, а це означає, що вони не знайомі з українською територією, її кліматом та географією.

"І так само їхня підготовка не вимагає, щоб вони воювали в таких умовах. Підготовка, яку вони проходять в Російській Федерації, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні", - пояснив Ківісельг.

Він припустив, що втрати північнокорейської армії можуть перевищити втрати російських військ до цього часу.

Попри очікувану неефективність, Ківісельг не виключає продовження постачання Північною Кореєю військових підрозділів до Росії та України. Він зазначив, що тривале розгортання значних сил КНДР може з часом вплинути на ситуацію на фронті. Однак, наразі, вплив північнокорейських військ оцінюється як незначний.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.