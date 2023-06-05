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Україна воює в інтересах НАТО, тому заслуговує на короткий шлях до Альянсу, - Моравецький

5 червня, 2023 понедiлок
08:34
Світ Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна бореться в інтересах НАТО проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам, а тому заслуговує стати частиною Альянсу

Про це повідомляє PAP.

"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО" – заявив Моравецький.

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО" – сказав глава польського уряду.

Окрім цього, на його думку, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, віддалені від Росії територіально, бути більш прихильними до України.

  • Нагадаємо, посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
  • Кулеба озвучив бачення України успіху саміту НАТО у Вільнюсі, який складається з трьох пунктів.
  • 3 червня Канада й Польща домовились забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою, а також підтримати на шляху євроатлантичної інтеграції.
Україна
Польща
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
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