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Вікно можливостей для України відкриється на початку квітня: нардеп Гончаренко про пакет допомоги від США

21 березня, 2024 четвер
21:23
Війна з Росією прапори України та США

Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що на затримку у голосуванні за пакет допомоги від США Україні впливає переобрання американських конгресменів та третини сенаторів

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Будемо відвертими, великі проблеми у нас зараз тільки з однією країною з тих союзників, які у нас є, але це головна країна – США. Ще у грудні та січні я давав свої прогнози та коментарі й казав, що вікно можливостей щодо пакета допомоги від США для України відкриється у кінці березня – на початку квітня. І пов'язано це тільки з одним фактором. Річ у тому, що у США йдуть вибори конгресменів та третини сенаторів, тобто переобирається весь конгрес цього року та тільки третина сенаторів. А ще у них особливості американської виборчої системи такі, що для 70% конгресменів головними виборами є не власне вибори, а вибори всередині партії, так звані праймеріз", - пояснив народний депутат України.

За його словами, з початку березня почалися праймеріз, які вже пройшли у певних частинах США, однак будуть тривати ще аж до серпня.

"З початком праймеріз частина конгресменів-республіканців нарешті видихнули, бо через позицію Трампа як кандидата у президенти, вони боялися ставити питання щодо підтримки України. І вже на початку квітня, бо зараз конгрес розійдеться, а коли повернеться до роботи, це буде для нас реальна можливість проголосувати пакет допомоги. Тут ще велике питання, яким він буде: чи будуть там ці $60 млрд, чи $47 млрд тільки військової допомоги, чи щось кредитне? Але по зброї, я думаю, що у нас є великі шанси, що на початку квітня цей законопроєкт нарешті буде проголосований. Це для нас важливо, будемо тримати кулаки й робити все у цьому напрямку", - резюмував Олексій Гончаренко.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

19 березня під час пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що він продовжуватиме співпрацю зі своїми колегами, аби допомога США Україні стала можливою.

Теги:
Відео
Україна
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
допомога США Україні
зброя для України
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