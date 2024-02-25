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Зеленський: Путіна послабить передусім передача Україні заморожених російських активів

25 лютого, 2024 неділя
18:34
Війна з Росією Зеленський і Путін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російського диктатора Володимира Путіна послабить передача нашій країні заморожених активів

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

На запитання щодо того, чи очікує президент дзвінка Путіна, Зеленський відповів: "У нього ж немає мобілки, як він мені зателефонує, а я з телеграфом 1917-го вже не працюю. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну".

За його словами, світ має послабити ворожу армію, політично ізолювати та тиснути санкціями на РФ і тоді це вплине на російського диктатора.

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"Для нього гроші - номер один. Якщо ви почуєте його месенджері - все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце - це, авжеж, суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує або боїться, що є рівно (одне і теж, - ред.) сьогодні в Росії. Я вважаю, що це його слабке місце", - пояснює очільник держави.

Зеленський наголосив, що передача нашій країні заморожених російських активів значно послабить Путіна.

"Навіть у Європі заморожених активів 300 млрд, тому якщо ці гроші передадуть просто без жодних умов Україні, я думаю, що це його сильно послабить. Він не в спромозі захистити той бізнес, який навколо нього, свій бізнес, олігархи тощо - це без крові, але це буде дуже влучно, я так вважаю. Це його послабить, тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені, всім буде дзвонити й шукати, як закінчити цю війну", - підсумував президент України.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Теги:
Новини
Володимир Путін
Президент України
Володимир Зеленський
переговори з РФ
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