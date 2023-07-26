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Військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися, - Держдеп США

26 липня, 2023 середа
06:07
Світ Іран Росія

У Держдепартаменті США наголошують, що Іран залишається головною опорою РФ, а військове партнерство між країнами продовжує поглиблюватись

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

На прохання прокоментувати інформацію розвідки США про будівництво на території Росії заводу з виготовлення іранських дронів він зазначив: "Іран залишається головною військовою опорою Росії. Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників".

Пател нагадав, що російське військо застосовує іранські дрони для ударів по Києву та інших регіонах, аби тероризувати українське населення.

"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - наголосив він.

Завод з будівництва "шахедів" у РФ

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

У червні американська розвідка заявила, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні. Там вважають, що завод може запрацювати на початку 2024 року. А вже 25 липня США сказали, що таке виробництво може істотно вплинути на війну в Україні.

Іран надає "шахеди" та іншу зброю Росії для атак на Україну

Вороже військо активно застосовує іранські дрони для завдання ударів по українській території. Раніше Захід неодноразово заявляв домовленості Москви з Тегераном про постачання дронів, однак вони довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

У лютому CNN писало, що Іран модифікував дрони-камікадзе, які він постачає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури України. Натомість у травні видання зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.

5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. А WSJ писало: західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року. Це може означати, що Пекін є постачальником.

Згодом у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати у РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.

А у Повітряних силах України казали, що Іран може постачати Росії безпілотники не лише повітрям, а й морем. Там припускали і отримання Росією від Ірану не лише дронів "Шахед", а й безпілотників Mohajer-6.

Вже 18 липня Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України і виступив за завершення війни шляхом політичного врегулювання.

Росія
зброя
Іран
безпілотник
США
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