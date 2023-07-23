Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті.

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов 22 липня заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи спричинили приблизно 90% втрат Росії.

За його словами, Сили оборони створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. Окупанти вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.

Також зазначається, що удари ЗСУ по скупченню російських складів із боєприпасами в глибокому тилу викликають у російських військових проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили зазнають "снарядного голоду" в цьому районі.

Крім цього, експерти ISW нагадали, що к омандувач Таврійського угруповання військ ЗС України бригадний генерал Олександр Тарнавський порівняв контрнаступ України з боксом 13 липня і заявив, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою. За його словами, Україна може ефективно розгромити російські війська з великої дистанції, ймовірно, маючи на увазі продовження кампанії блокування Україною на сході та півдні України.

Аналітики Інституту вивчення війни підсумовують, що заяви Баранова, Гуменюка та Тарнавського свідчать про успішне проведення блокаційної кампанії українськими військовими.

"Ця кампанія є центральним аспектом плану України створити асиметричний градієнт виснаження, який зберігає українську робочу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, водночас поступово виснажуючи російську робочу силу та техніку", - наголошують у звіті ISW .

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.

Президент Володимир Зеленський 21 липня заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося. Також представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що контрнаступ України триває безпосередньо на полі бою, а також в дипломатичній, інформаційно-економічній і багатьох інших сферах.