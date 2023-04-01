Час вседозволеності Павла закінчився: за його дії також несе відповідальність митрополит Онуфрій, - митрополит ПЦУ Драбинко
Митрополит ПЦУ Олександр Драбинко зазначив, що саме за дорученнями митрополита Онуфрія діяв митрополит Павло
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Час вседозволеності, який був у владики Павла закінчився, попри його зв'язки з олігархами й політиками. Все колись завершується, і тут воно закінчується логічно. Митрополит Павло не є очільником Лаври. Він людина, що керує справами від імені настоятеля. Відповідальність має також нести керівництво Лаври", - зауважив Драбинко.
Митрополит Драбинко нагадав, що владика Павло не є керівником релігійної організації УПЦ (МП) Києво-Печерської лаври. Керівником Лаври є настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій Березовський.
"Саме за його дорученням діяв владика Павло. Якщо є дії, які звершує владика Павло, то за ці дії також само несе відповідальність його керівник - владика митрополит Онуфрій", - додав Драбинко.
- 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
- Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
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- Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю відклали на понеділок, 3 квітня. Згодом його перепризначили на вечір суботи, 1 квітня
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