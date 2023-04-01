Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Час вседозволеності, який був у владики Павла закінчився, попри його зв'язки з олігархами й політиками. Все колись завершується, і тут воно закінчується логічно. Митрополит Павло не є очільником Лаври. Він людина, що керує справами від імені настоятеля. Відповідальність має також нести керівництво Лаври", - зауважив Драбинко.

Митрополит Драбинко нагадав, що владика Павло не є керівником релігійної організації УПЦ (МП) Києво-Печерської лаври. Керівником Лаври є настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій Березовський.

"Саме за його дорученням діяв владика Павло. Якщо є дії, які звершує владика Павло, то за ці дії також само несе відповідальність його керівник - владика митрополит Онуфрій", - додав Драбинко.