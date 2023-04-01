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Час вседозволеності Павла закінчився: за його дії також несе відповідальність митрополит Онуфрій, - митрополит ПЦУ Драбинко

1 квітня, 2023 субота
21:03
війна з Росією митрополит Павел (Лебедь)

Митрополит ПЦУ Олександр Драбинко зазначив, що саме за дорученнями митрополита Онуфрія діяв митрополит Павло

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Час вседозволеності, який був у владики Павла закінчився, попри його зв'язки з олігархами й політиками. Все колись завершується, і тут воно закінчується логічно. Митрополит Павло не є очільником Лаври. Він людина, що керує справами від імені настоятеля. Відповідальність має також нести керівництво Лаври", - зауважив Драбинко.

Митрополит Драбинко нагадав, що владика Павло не є керівником релігійної організації УПЦ (МП) Києво-Печерської лаври. Керівником Лаври є настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій Березовський.

"Саме за його дорученням діяв владика Павло. Якщо є дії, які звершує владика Павло, то за ці дії також само несе відповідальність його керівник - владика митрополит Онуфрій", - додав Драбинко.

  • 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.
  • Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври
  • 1 квітня митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки. Згодом це підтвердила СБУ.
  • Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю відклали на понеділок, 3 квітня. Згодом його перепризначили на вечір суботи, 1 квітня
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