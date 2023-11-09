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"Думаю, нам вистачить розуму використати момент та шанс": екснардепка про вступ України до ЄС

9 листопада, 2023 четвер
17:19
Світ Україна Євросоюз

Народна депутатка VIII скликання, голова української делегації у Парламентській асамблеї НАТО (2018-2019) Оксана Юринець вважає, що Україна не проґавить моменту та можливості вступити до Європейського Союзу, але для цього необхідно плідно працювати

Про це вона розповіла у студії Еспресо.

"Я думаю, нам вистачить розуму використати момент та шанс. Ми фактично останні 2 роки після повномасштабного вторгнення перетворюємо всі загрози та недоліки на переваги та можливості. Так ось, ця можливість з’явилася і проходять ці речі (вступ України до ЄС, - ред.) набагато швидше. Грудневе рішення - це фактично вже четвертий етап з дев'яти, який ми очікуємо з результатом. І тут треба віддати належне і сказати дякую за те, що зроблено", - наголосила екснардепка.

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Юринець згадала, що за час своєї роботи в делегації у Парламентській асамблеї НАТО було представлено 144 поправки щодо безвізового режиму: "Це здавалося чимось нереальним і багато хто говорив, що для цього необхідно 10 років і це сталося тоді, але це сталося, коли мало статися". 

"Ті обставини, які зараз складаються для нас після вчорашньої, я так вважаю, це безапеляційна перемога України та всього дипломатичного фронту, який вівся не завдяки, а всупереч, останні 10 років. Це зроблена реально дуже класна та крута робота різних секторів, тепер у цьому питанні потрібне професійне та якісне продовження роботи", - додала ексголова української делегації у ПА НАТО.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Напередодні редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський Союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але "з певними умовами".

Станом на початок листопада Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що річна доповідь Європейської комісії щодо заявки країни на членство в ЄС є "несправедливою та упередженою".

Україна
політика
Вступ в ЄС
Війна з Росією
НАТО
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