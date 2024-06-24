Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію. У чому її унікальність

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що перший екземпляр зібрала компанія "А3Tech-Україна", що здійснює крупновузлове збирання та часткове виготовлення хорватських машин DOK-ING. Пробний екземпляр, виготовлений за кошти, зібрані в рамках ініціативи UNITED24, вже отримали українські сапери. Наразі підприємство має замовлення на виробництво восьми таких машин.

"Для нас важливо, що саме українське підприємство виготовляє компоненти та збирає машини, які розміновують нашу землю. Запит на подібну техніку для гуманітарного розмінування з боку саперів дуже високий, і ми розраховуємо, що завдяки підтримці партнерів з одного боку і спроможностям українських виробників з іншого, зможемо як наростити кількість машин для розмінування, що працюють в полях, так і підвищити якість їхнього обслуговування. Сподіваємось, що паралельно із локалізацією іноземних технологій, більшатиме й українських розробок для розмінування", – висловилася очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

A3tech вже зараз виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами на субпідряді залучили ще два українські підприємства. Вони роблять частину комплектуючих до машин і тралів для їхнього перевезення. Загалом A3tech може виготовляти до 60 машин для розмінування MV-10 на рік.

Характеристики MV-10

DOK-ING MV-10 – важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом і фрезою. Здатна витримувати підрив протитанкової міни. Використовується для очищення територій від різних типів мін і вибухонебезпечних предметів. MV-10 може очищувати до 3000 м2 площі за годину й працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.

Нагадаємо, що у травні українська машина для розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності. Це легка роботизована машина, "сестра" MV-10.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.