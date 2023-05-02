Глава ПЦУ Епіфаній про ймовірне об’єднання з УПЦ МП: "У цьому немає ніякого сенсу"
ПЦУ відкрита для тих, хто щиро й віддано хоче служити Богу та своєму українському народу, але немає сенсу говорити про потенційне об'єднання з тими, хто цього не бажає
Про це глава Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив у інтерв'ю Gazeta.ua.
Відповідаючи на запитання про те, наскільки ймовірним є об'єднання ПЦУ з Російською православною церквою в Україні, яку очолює Онуфрій, Епіфаній зауважив, що не можна говорити про об'єднання з тими, хто цьому відверто противиться, бо має абсолютно відмінні цінності та пріоритети.
"У нас не тоталітарна Росія, де може бути реалізоване все, що заманеться вождю, незалежно від думки чи позиції тих, кого це безпосередньо стосується. Ми закликаємо, але нікого не примушуємо й не робитимемо цього в майбутньому. Зрештою, в цьому немає ніякого сенсу. Нам не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське, чи ті, кому навіть жахіття, спричинені повномасштабним російським нападом, не відкрили очей і не стали поштовхом для переоцінки перебування у складі Московського патріархату. Тим паче, коли вже є своя, справді українська й автокефальна Православна церква. Церква канонічна й визнана з боку Вселенського патріархату й інших Церков", – сказав він.
Митрополит Епіфаній наголосив, що ПЦУ відкрита для всіх тих, "хто щиро й віддано хоче служити Богу та своєму українському народу, а не лише маскується й не шукає, як фарисеї, різноманітних безглуздих виправдань власному небажанню поривати зв'язок із "русским миром".
Читайте також: Карта переходів громад з Московського патріархату станом на квітень 2023 року
Глава ПЦУ також прокоментував тему повернення Україні святинь, як-от Почаївська та Київська лавра.
Він зауважив, що ці святині належать Україні й українському народу, проте наразі ними користуються ті, хто насправді не любить наш народ, мову й культуру, не знає і не хоче знати нашу справжню історію та в унісон із Кремлем не визнає нашого права на державну та церковну незалежність.
"Коли і як ці люди перестануть паразитувати на наших святинях, залежить від української влади та її рішучості в цьому насправді важливому й для держави питанні", – переконаний митрополит Епіфаній.
За його словами, від початку повномасштабного російського нападу до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій, приблизно така сама кількість перейшла впродовж кількох років до цього. Тобто загалом понад 2 тисячі. Водночас процес триває, і постійно в тому чи іншому регіоні чергова громада вирішує приєднатися до Православної церкви України.
- 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
- 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.
- Синод Української православної церкви Московського патріархату 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня
- 28 березня ПЦУ створила організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври
- 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу. Віряни УПЦ МП перешкоджали, а після намагалися потрапити в опечатаний корпус. 20 квітня прибічники УПЦ МП знову спробували перешкодити роботі комісії на території Лаври.
- 21 квітня Комісія Міністерства культури та інформаційної політики оглянула та опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
- За два дні, 1 і 2 травня, комісія Міністерства культури і інформаційної політики передала у користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів, якими користувалася УПЦ МП
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе