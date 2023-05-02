Про це глава Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив у інтерв'ю Gazeta.ua.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ймовірним є об'єднання ПЦУ з Російською православною церквою в Україні, яку очолює Онуфрій, Епіфаній зауважив, що не можна говорити про об'єднання з тими, хто цьому відверто противиться, бо має абсолютно відмінні цінності та пріоритети.

"У нас не тоталітарна Росія, де може бути реалізоване все, що заманеться вождю, незалежно від думки чи позиції тих, кого це безпосередньо стосується. Ми закликаємо, але нікого не примушуємо й не робитимемо цього в майбутньому. Зрештою, в цьому немає ніякого сенсу. Нам не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське, чи ті, кому навіть жахіття, спричинені повномасштабним російським нападом, не відкрили очей і не стали поштовхом для переоцінки перебування у складі Московського патріархату. Тим паче, коли вже є своя, справді українська й автокефальна Православна церква. Церква канонічна й визнана з боку Вселенського патріархату й інших Церков", – сказав він.

Митрополит Епіфаній наголосив, що ПЦУ відкрита для всіх тих, "хто щиро й віддано хоче служити Богу та своєму українському народу, а не лише маскується й не шукає, як фарисеї, різноманітних безглуздих виправдань власному небажанню поривати зв'язок із "русским миром".

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Глава ПЦУ також прокоментував тему повернення Україні святинь, як-от Почаївська та Київська лавра.

Він зауважив, що ці святині належать Україні й українському народу, проте наразі ними користуються ті, хто насправді не любить наш народ, мову й культуру, не знає і не хоче знати нашу справжню історію та в унісон із Кремлем не визнає нашого права на державну та церковну незалежність.

"Коли і як ці люди перестануть паразитувати на наших святинях, залежить від української влади та її рішучості в цьому насправді важливому й для держави питанні", – переконаний митрополит Епіфаній.

За його словами, від початку повномасштабного російського нападу до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій, приблизно така сама кількість перейшла впродовж кількох років до цього. Тобто загалом понад 2 тисячі. Водночас процес триває, і постійно в тому чи іншому регіоні чергова громада вирішує приєднатися до Православної церкви України.