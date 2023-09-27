Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ

Про це йдеться у матеріалі-розслідуванні Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 27 квітня 2022 року "Прогрес" уклала контракт на 122-мм ОФ снаряд з повним зарядом до гаубиці Д-30 з ціною 32848,66 за одиницю. Контракт виконали лише нещодавно.

У Департаменті військово-технічної політики розповіли, що середня вартість за одиницю товару по цьому контракту у 2022 виявилась 38293,78, а у 2023-му середня вартість за одиницю становила 54804,87.

Таким чином фактично до осені 2022 року українські постачальники через створення конкуренції між собою на ринку закупівлі озброєння спричинили суттєве подорожчання окремих видів озброєння. Лише восени минулого року Міноборони стало створювати певні запобіжники, щоб спецімпортери не підвищували ціни.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ Міноборони уклало 12 угод з польською компанією "Alfa", 5 із який зараз оскаржуються в міжнародних судах через дебіторську заборгованість на 1,7 млрд. Через Alfa закуповувалися снаряди і компанією "Прогрес". Згодом польська фірма передумала виконувати свої контракти й розірвала угоду, але продовжила постачати "Прогресу".

Раніше журналісти УП з'ясували, що польська компанія мала постачати з квітня 2022 року 122-мм снаряди з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а "Прогрес" підписала контракт з Міноборони на такі ж снаряди по 1195 євро.

"Тобто йшлося про підняття ціни на 435 євро (57%) на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми в тому ж місяці квітні. У підсумку, контракт з Alfa був виконаний лише на 10% і компанія попросила про розірвання контракту. А компанія "Прогрес" з постачанням снарядів за значно вищими цінами нещодавно таки виконала свою угоду", - йдеться в статті.

Зазначається, що станом на початок року дебіторська заборгованість Alfa становила понад 3,5 млрд грн, а у компанії "Прогрес", яка також працювала з польською фірмою, - 5,2 млрд грн.

"Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, станом на 14 вересня дебіторка "Alfa" становила 0,9 млрд грн, "Прогресу" - 2,7 млрд грн. Оскільки виконання контрактів немає, то, скоріше за все, міністерство просто продовжило компаніям строки виконання, як воно часто чинить у таких випадках", - пише автор.

Наразі Alfa є фігурантом провадження НАБУ. Адже, з огляду на раніше оприлюднені дані по дебіторці, втрати України на закупівлях зброї можуть становити приблизно $1 млрд.

Скандали з закупівлями Міноборони

21 січня видання Дзеркало тижня повідомило, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Пізніше цей скандал отримав назву "яйця по 17 грн". У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповідали, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.

Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ. Пізніше міністр оборони заявив, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.

Після цього, 8 лютого, тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю.

9 серпня СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні 16 млн грн

Днем пізніше журналісти опублікували розслідування, згідно з яким Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу". Тодішній міністр оборони Резніков уклав парі з депутаткою Радіною і журналістом Ткачем: він піде з посади очільника МО, якщо факт поставок літніх курток замість зимових буде доведено. Якщо ж насправді були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач - піти з видання і на три роки припинити працювати за фахом.

Журналісти УП провели розслідування і виявили, що МОУ укладало декілька контрактів на постачання зброї, боєприпасів та спорядження для військових із польською компанією Alfa, за якими на початку 2023-го року фірма мала заборгованостей перед МОУ на понад 3,5 млрд грн

1 вересня прокурори довели у суді, що Міноборони закупило 1 млн неякісних продуктових наборів для ЗСУ.

Також згодом Цензор.НЕТ повідомив, що постанова уряду №335 не вплинула на те, як підприємства отримують прибуток від оборонних закупівель під час воєнного стану. Таке роз’яснення надало Міністерство економіки. Тому Держаудитслужба не має підстав вимагати від підприємств повернення прибутку.