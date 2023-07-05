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Наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною, - генерал Громов

5 липня, 2023 середа
12:37
Війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Генерал Олексій Громов не підтвердив інформацію щодо доставки від Росії партії ядерних зарядів, яка мала бути розміщена на території Білорусі

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він зазначив, що для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови та розгорнути базу для їх обслуговування. Натомість це дуже складний технологічний процес.

Громов також наголосив, що на сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною.

"Наскільки реальною є загроза використання ядерної зброї проти України - важко сказати. Не треба забувати, що це – війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", - додав заступник.

Ядерна зброя в Білорусі

Ще з середини березня президент РФ Володимир Путін почав шантажувати світ ядерною зброєю та заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

Натомість в Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.

"Оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не має відношення до ризику розпалювання ядерної війни, який залишається надзвичайно низьким. Таким чином Путін лише намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації", - написали в інституті.

Наступного дня після заяви Путіна секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.

У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування".  

Міжнародна ініціатива із заборони ядерної зброї (ICAN) відмітила, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до катастрофи.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.  

Також там звернулися до білоруського суспільства з закликом не допустити злочинів Росії на їхній території, адже це ще більше перетворить країну на заручника Москви й матиме катастрофічні наслідки в майбутньому.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив, що Росія ще не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки. Він переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України.

Україна
Росія
Білорусь
ядерна бомба
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