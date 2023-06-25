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Німеччина не готова доєднатися до коаліції винищувачів: Пісторіус пояснив чому

25 червня, 2023 неділя
06:44
Світ Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Німеччина поки що стримано реагує на очікування Києва щодо участі ФРН у "коаліції винищувачів", адже в країні немає на озброєнні літаків F-16, які мають передати Україні держави-союзники

Про це пише DW.

Той факт, що Німеччина не входить до "коаліції винищувачів", міністр оборони Борис Пісторіус пояснив тим, що вона не має літаків F-16. За його словами, подібна підтримка також потребує певного часу.

"Швидка допомога не може бути надана найближчими тижнями, тому що необхідно провести навчання, мають бути підготовлені ремонт та логістика", - наголосив глава міноборони ФРН.

Він зазначив, що Бундесвер користується літаками Eurofighter та Tornado, тож не зможе доєднатись до коаліції. Водночас Пісторіус заявив, що Німеччина є експертом у питанні танків та протиповітряної оборони.

"Ми були експертами з постачання танків і танкової техніки, є експертами з протиповітряної оборони, яка, як і раніше, має величезне значення", - наголосив глава міноборони Німеччини.

Також міністр повідомив, що до кінця року Німеччина має підготувати майже 10 тисяч українських військових.

"Жодна країна у світі не навчила стільки", - сказав він.

Що відомо про передачу Україні F-16

16 травня лідери Британії та Нідерландів Ріші Сунак та Марк Рютте домовився про створення коаліції винищувачів для України. Натомість голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що ФРН не передаватиме ЗСУ власні винищувачі.

У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.

На зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди, а також увійдуть у неї наразі ще чотири країни.

20 травня у Міноборони заявили, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року. Всього країні потрібні 40-50 літаків.

23 травня зазначалося, що Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управління винищувачами F-16.

29 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, включно з посиленням ППО та навчанням пілотів F-16.

2 червня президент США Джо Байден сказав, що Штати разом з партнерами будуть співпрацювати для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.  

5 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу, який має розпочатись цього літа, Сили оборони не застосовуватимуть винищувачі F-16.  

Також 5 червня уряд Німеччини розглядав можливість перегляду своєї позиції щодо постачання західних винищувачів Україні. Остаточне рішення буде прийнято протягом наступних двох тижнів.

15 червня у НАТО оголосили, що країни Альянсу вже почали навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, в ПС ЗСУ заявили, що навчання на етапі підготовки.

20 червня американська збройова компанія Lockheed Martin погодилася допомогти українським пілотам та технікам у навчанні й обслуговуванні своїх винищувачів F-16.

Німеччина
Війна з Росією
F-16
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