Про це сказав народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні на засіданні ВР розглядалося повернення доплат у 30 тис. грн військовослужбовцям. Цей законопроєкт був напрацьований й винесений на комітет, щоб проголосувати за його основу й в цілому. У законопроєкті є норми щодо надання відпустки військовим 30 діб, є повернення виплат курсантам. Але щодо повернення 30 тис. військовим, то робоча група взяла чинну норму й просто перенесла її у законопроєкт. По факту всі рішення й виплати хотіли затвердити законом. Але цього не можна робити, не можна робити обман та підміну на засіданні ВР. Я виступав проти та добився того, щоб він не був проголосований", - підкреслив Костенко.

За словами народного депутата, також робочою групою було напрацьовано, що військовослужбовець після поранення буде отримувати 6800 грн.

"Я теж вважаю це неправильним. Я пропонував, щоб військовослужбовці, які були поранені, отримували заробітну плату по тій посаді, яка була на момент поранення. Хочу наголосити, що у цьому законопроєкті повернення доплат у 30 тис. грн - це обман. І пораненими військовими ми маємо піклуватися більше, ніж 6800 грн на місяць. Ми так війну не виграємо. Ми не заблокували цей законопроєкт, а відправили його до другого читання, щоб доопрацювати реальні норми й виплати для військовослужбовців. Моя позиція така: поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн потрібно розробити градацію", - пояснив Костенко.

з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

У Верховній Раді України підготували низку законопроєктів щодо захисту ветеранів війни з Росією, зокрема про соціальний пакет для демобілізованих.

Заступник начальника Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України - начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль пояснив, що передбачає впроваджений 1 лютого 2023 року новий порядок нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.

24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йдеться, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації

2 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів, до серпня.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.

Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад трильйон гривень на рік.

7 квітня петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

12 квітня у парламент внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної виплати 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам.

13 квітня народний депутат Олексій Гончаренко подав у Верховну Раду України поправки до законопроєкту про збільшення для військовослужбовців щорічної відпустки до 30 днів.

3 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в них загинули або зникли безвісти близькі родичі.

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії військовослужбовцям, проте нині лише у першому читанні





