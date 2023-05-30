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Головна Війна з Росією Поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн - потрібно розробити градацію, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн - потрібно розробити градацію, - полковник СБУ Костенко

30 травня, 2023 вiвторок
15:30
Війна з Росією Роман Костенко

Законопроєкт щодо повернення доплат військовослужбовцям відправлений до другого читання, щоб доопрацювати реальні норми й виплати для військовослужбовців

Про це сказав народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні на засіданні ВР розглядалося повернення доплат у 30 тис. грн військовослужбовцям. Цей законопроєкт був напрацьований й винесений на комітет, щоб проголосувати за його основу й в цілому. У законопроєкті є норми щодо надання відпустки військовим 30 діб, є повернення виплат курсантам. Але щодо повернення 30 тис. військовим, то робоча група взяла чинну норму й просто перенесла її у законопроєкт. По факту всі рішення й виплати хотіли затвердити законом. Але цього не можна робити, не можна робити обман та підміну на засіданні ВР. Я виступав проти та добився того, щоб він не був проголосований", - підкреслив Костенко.

За словами народного депутата, також робочою групою було напрацьовано, що військовослужбовець після поранення буде отримувати 6800 грн.

"Я теж вважаю це неправильним. Я пропонував, щоб військовослужбовці, які були поранені, отримували заробітну плату по тій посаді, яка була на момент поранення. Хочу наголосити, що у цьому законопроєкті повернення доплат у 30 тис. грн - це обман. І пораненими військовими ми маємо піклуватися більше, ніж 6800 грн на місяць. Ми так війну не виграємо. Ми не заблокували цей законопроєкт, а відправили його до другого читання, щоб доопрацювати реальні норми й виплати для військовослужбовців. Моя позиція така: поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн потрібно розробити градацію", - пояснив Костенко.

  • з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.  
  • У Верховній Раді України підготували низку законопроєктів щодо захисту ветеранів війни з Росією, зокрема про соціальний пакет для демобілізованих.  
  • Заступник начальника Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України - начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль пояснив, що передбачає впроваджений 1 лютого 2023 року новий порядок нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. 
  • 24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йдеться, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації
  • 2 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів, до серпня.  
  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
  • Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад трильйон гривень на рік.
  • 7 квітня петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.  
  • 12 квітня у парламент внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної виплати 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам.  
  • 13 квітня народний депутат Олексій Гончаренко подав у Верховну Раду України поправки до законопроєкту про збільшення для військовослужбовців щорічної відпустки до 30 днів.  
  • 3 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в них загинули або зникли безвісти близькі родичі.  
  • У вівторок, 30 травня, Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії військовослужбовцям, проте нині лише у першому читанні



 

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