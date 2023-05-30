Поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн - потрібно розробити градацію, - полковник СБУ Костенко
Законопроєкт щодо повернення доплат військовослужбовцям відправлений до другого читання, щоб доопрацювати реальні норми й виплати для військовослужбовців
Про це сказав народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні на засіданні ВР розглядалося повернення доплат у 30 тис. грн військовослужбовцям. Цей законопроєкт був напрацьований й винесений на комітет, щоб проголосувати за його основу й в цілому. У законопроєкті є норми щодо надання відпустки військовим 30 діб, є повернення виплат курсантам. Але щодо повернення 30 тис. військовим, то робоча група взяла чинну норму й просто перенесла її у законопроєкт. По факту всі рішення й виплати хотіли затвердити законом. Але цього не можна робити, не можна робити обман та підміну на засіданні ВР. Я виступав проти та добився того, щоб він не був проголосований", - підкреслив Костенко.
За словами народного депутата, також робочою групою було напрацьовано, що військовослужбовець після поранення буде отримувати 6800 грн.
"Я теж вважаю це неправильним. Я пропонував, щоб військовослужбовці, які були поранені, отримували заробітну плату по тій посаді, яка була на момент поранення. Хочу наголосити, що у цьому законопроєкті повернення доплат у 30 тис. грн - це обман. І пораненими військовими ми маємо піклуватися більше, ніж 6800 грн на місяць. Ми так війну не виграємо. Ми не заблокували цей законопроєкт, а відправили його до другого читання, щоб доопрацювати реальні норми й виплати для військовослужбовців. Моя позиція така: поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн потрібно розробити градацію", - пояснив Костенко.
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