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Посол Грузії покинув Київ на вимогу МЗС України

6 липня, 2023 четвер
18:02
Світ посол Грузії

У четвер, 6 липня, посол Грузії Георгій Закарашвілі покинув Київ на вимогу МЗС України, у Тбілісі заявляють, що ця вимога "несправедлива"

Це підтвердило МЗС Грузії, пише "Новости-Грузия".

Україна висловила протест Грузії через стан експрезидента країни Михеїла Саакашвілі, який також є громадянином України. Київ закликає відпустити Саакашвілі та передати його на лікування до України. Представник партії "грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що це не хвороба, а "реклама резекції шлунка" і звинуватив експрезидента в тому, що "він просто погано їсть".

МЗС України вимагає від посла Грузії залишити країну для проведення консультацій, у правлячій партії країни заявили, що будь-які консультації щодо цього питання виключені.

МЗС Грузії також заявляє, що дії Києва несправедливі, але Тбілісі "утримується від будь-якої додаткової реакції на кроки, що робляться Україною, і подальшого загострення ситуації".

Довідково. Георгій Закарашвілі - колишній директор політичного департаменту МЗС Грузії, був призначений на посаду посла Грузії в Україні у жовтні 2021 року.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А у квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і всі побачили, як він жахливо виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії. У Тбілісі цю заяву назвали образливою.

У вівторок, 4 липня, міністерство закордонних справ викликало посла Грузії Георгія Закарашвілі та висловило протест за погіршенням стану експрезидента Саакашвілі. 

5 липня у Грузії заявили, що навіть не говоритимуть про стан Міхеїла Саакашвілі та про його можливу передачу на лікування в Україну.

Санкції щодо Грузії через відновлення авіасполучення з РФ

11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.

15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.

21 травня авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти у РФ, персоною нон ґрата на своїх літаках.

Грузія
МЗС
МЗС України
Міхеїл Саакашвілі
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