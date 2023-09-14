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РФ закликала Азербайджан до поваги після заяву Баку про невизнання "виборів" на ТОТ України

14 вересня, 2023 четвер
00:56
Війна з Росією вибори днр

Міністерству закордонних справ Росії не сподобалася заява колег з Азербайджану щодо невизнання виборів на тимчасово окупованих російськими військами територіях України

Про це речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила на брифінгу в межах Східного економічного форуму, повідомляє ТАСС.

"Такі оцінки… не узгоджуються з союзницьким рівнем відносин між нашими країнами. Тому по дипломатичній лінії перед азербайджанською стороною було проведено демарш. Ми висловили все з цього приводу", – сказала Захарова.

Вона заявила, що "в Баку мають ставитися до питань територіальної цілісності нашої країни з тією самою повагою, на яку наші партнери розраховують уже з нашого боку, коли йдеться про територіальну цілісність Азербайджанської Республіки".

Напередодні МЗС Азербайджану заявило, що будь-які вибори, що проводять на території України мають відповідати Конституції і законодавства цієї держави. Тому вибори ,які організувала РФ на ТОТ України "не можуть мати жодної юридичної сили".

"Ця принципова позиція Азербайджану базується на загальноприйнятних нормах і засадах міжнародного права щодо поваги прав держав, притаманних їх суверенітету. Останні "вибори" на частині міжнародно визнаних територій України не відповідали цим критеріям, а тому не можуть мати жодної юридичної дії".

Що відомо про "вибори" на ТОТ України

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях України, підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. 2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них розпочали набагато раніше.

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив їх з РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже "намалювала" 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Під час проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади". Спротив також повідомляв, що Росія на окупованих територіях України примушувала місцевих "голосувати", в деяких населених пунктах забороняли виїзд. 11 вересня херсонське видання писало, що у тимчасово окупованому Генічеську на російських незаконних "виборах" людей нібито проголосувало більше, ніж проживає на території міста. А в Центрі нацспротиву додали, що місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області тотально проігнорували участь у псевдовиборах

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права. Таку ж позицію зайняли міністри G7.

вибори
Азербайджан
окуповані території
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