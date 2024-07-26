Обіг медичного канабісу: в Україні запровадять електронну систему регулювання

Про це повідомляє пресслужба Мінохоронздоров'я.

"Затверджено порядок функціонування електронної системи, який передбачає, що усі операції з медичним канабісом мають фіксуватися й обліковуватися упродовж наступного дня після їхнього здійснення. Йдеться про понад 30 видів операцій щодо більш ніж 10 об'єктів обліку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема система фіксуватиме виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадку рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівлю, виготовлення ліків, знищення відходів, продаж в аптеці тощо.

Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи тощо.

У МОЗ також нагадали, що всі види діяльності, пов'язані з медичним канабісом, ліцензуватимуться.

"Ми запроваджуємо сучасну електронну систему, яка забезпечуватиме безпрецедентний рівень прозорості обігу медичного канабісу - від насінини й до відходів. Кожна рослина канабісу, кожна виготовлена з неї одиниця продукту матиме унікальний ідентифікатор, що забезпечить повний контроль над їх обігом та дозволить нам гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливити їх несанкціонований обіг", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що за потреби контролюючі органи за допомогою електронних інструментів зможуть відстежити шлях продукту від виробника до пацієнта та виявити можливі порушення.

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Власником та адміністратором електронної системи стане Держлікслужба, проте буде забезпечено обмін даними між нею та іншими державними системами і реєстрами.

"Зареєструватися і користуватися системою зможуть суб'єкти обліку (ліцензіати), уповноважені особи Держлікслужби, МОЗ, Нацполіції та СБУ. Доступ до системи буде безоплатним, цілодобовим та здійснюватиметься з використанням кваліфікованого електронного підпису", - повідомляє МОЗ.

Постанова про електронну інформаційну систему обліку канабісу набирає чинності 16 серпня 2024 року. Передбачається, що система запрацює у жовтні 2024 року.

Крім того МОЗ наголосило, що використання канабісу в немедичних (рекреаційних) цілях, як і раніше, залишається забороненим, а ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань виключно за призначенням лікаря та за електронним рецептом.

Що передувало

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачав дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях.

У пояснювальній записці до законопроєкту було зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів, як паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

7 липня 2023 року в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу.

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала документ у першому читанні, а 21 грудня 2023 року - у другому. Фракція "ЄС" заявила, що законопроєкт має три ключові недоліки.

22 грудня 2023 року фракція "Батьківщини" заблокувала підписання закону. Ініціатори постанови заявили, що розгляд та ухвалення законопроєкту нібито відбулися з порушенням регламенту. Втім, вже 16 січня 2024 року ВР розблокувала підписання закону. 15 лютого президент Зеленський його підписав.

У травні стало відомо, що МОЗ розробило перелік хвороб і станів, за яких можна призначати ліки на основі канабісу. Міністерство повідомило про розробку 5 нових нормативно-правових актів і зміни до 9 чинних для того, щоб закон про медичний канабіс запрацював.

Того ж місяця уряд виключив канабіс, смолу, екстракти та настойки канабісу з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.