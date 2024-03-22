"Жорсткіша позиція щодо Москви": у Франції обговорюють фото Макрона, який бʼє боксерську грушу

Про це пише CNN.

Днями офіційний фотограф президента Франції Соазіг де ла Муассонньєр оприлюднив у своєму акаунті в Instagram чорно-білі знімки Емманюеля Макрона. На фото Макрон зображений у темній футболці та боксерських рукавицях. Президент Франції напружено та зосереджено бʼє грушу для боксу.

У мережі фото спровокували бурхливе обговорення. Коментатори побачили у зображеннях натяки на те, що позиція Макрона щодо Москви стає дедалі жорсткішою.

Разом із тим інші порівняли Макрона з Володимиром Путіним, який полюбляє демонструвати фото на коні або з занять дзюдо.

"Дивіться, він зараз багато робить для переозброєння. Він викладає фотографії, як це робив би Путін та інші політичні лідери, які в основному хочуть мати трохи мачизму у питаннях політики", — сказав Яннік Жадо, сенатор від партії Europe Ecologie Les Verts (EELV), в інтерв’ю телеканалу France 2.

Член парламенту від EELV Сандрін Руссо розкритикувала президента за образ мачо, в якому він постав на фотографіях.

"Ці вірилістичні коди використані надміру. Яке нещастя політики. Яка поразка прогресизму. І яка бідність політичної комунікації", – написала Руссо в дописі на X.

У лівій газеті Libération коментатор Джонатан Буше-Петерсен назвав президента "Роккі Макроном" і сказав, що обрана ним комунікація була "досить жахливою".

"Безперечно те, що ця фотографія робить геополітичну позицію Емманюеля Макрона дитячою", — додав він.

У розмові з газетою Le Parisien Філіп Моро-Шевроле, експерт з політичних комунікацій і професор паризького університету Sciences-Po, пояснив, що президент Франції хоче показати, що він "у боротьбі".

"Послання призначене Володимиру Путіну", — додав він.