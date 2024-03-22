"Жорсткіша позиція щодо Москви": у Франції обговорюють фото Макрона, який бʼє боксерську грушу
Президент Франції Емманюель Макрон виклав фотографії зі свого тренування, на яких він бʼє боксерську грушу, що спричинило хвилю версій про натяки на посилення позиції щодо РФ
Про це пише CNN.
Днями офіційний фотограф президента Франції Соазіг де ла Муассонньєр оприлюднив у своєму акаунті в Instagram чорно-білі знімки Емманюеля Макрона. На фото Макрон зображений у темній футболці та боксерських рукавицях. Президент Франції напружено та зосереджено бʼє грушу для боксу.
У мережі фото спровокували бурхливе обговорення. Коментатори побачили у зображеннях натяки на те, що позиція Макрона щодо Москви стає дедалі жорсткішою.
Разом із тим інші порівняли Макрона з Володимиром Путіним, який полюбляє демонструвати фото на коні або з занять дзюдо.
"Дивіться, він зараз багато робить для переозброєння. Він викладає фотографії, як це робив би Путін та інші політичні лідери, які в основному хочуть мати трохи мачизму у питаннях політики", — сказав Яннік Жадо, сенатор від партії Europe Ecologie Les Verts (EELV), в інтерв’ю телеканалу France 2.
Член парламенту від EELV Сандрін Руссо розкритикувала президента за образ мачо, в якому він постав на фотографіях.
"Ці вірилістичні коди використані надміру. Яке нещастя політики. Яка поразка прогресизму. І яка бідність політичної комунікації", – написала Руссо в дописі на X.
У лівій газеті Libération коментатор Джонатан Буше-Петерсен назвав президента "Роккі Макроном" і сказав, що обрана ним комунікація була "досить жахливою".
"Безперечно те, що ця фотографія робить геополітичну позицію Емманюеля Макрона дитячою", — додав він.
У розмові з газетою Le Parisien Філіп Моро-Шевроле, експерт з політичних комунікацій і професор паризького університету Sciences-Po, пояснив, що президент Франції хоче показати, що він "у боротьбі".
"Послання призначене Володимиру Путіну", — додав він.
Що передувало
26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.
29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.
Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.
Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.
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