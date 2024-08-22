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До розмінувань в Україні залучать кінологинь із собаками, які пройшли навчання в Камбоджі

Юлія Юліна
22 серпня, 2024 четвер
19:05
Війна з Росією

8 кінологинь і 16 мінно-пошукових собак пройшли тримісячне навчання в Камбоджі й найближчі 7 місяців працюватимуть у полях Харківської області

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням навчання в Камбоджі за підтримки міжнародних партнерів України, зокрема ПРООН, пройшли випускниці Сумського аграрного національного університету за спеціальністю "кінолог".

"Собаки можуть працювати при температурі вище +5°C, що дозволяє їх залучати до розмінування навіть пізно восени або в умовах теплої зими. А влітку здатні витримувати температуру до +35°C. У межах цього проєкту один кінолог працює із двома собаками позмінно: поки один собака обстежує територію, інший відпочиває", - розповіли у відомстві.

Там додали, що кінологи разом із собаками працюють у рази швидше, ніж звичайні сапери. Зазначається, що повністю навчений службовий собака може обстежити територію площею 1500 квадратних метрів на день, тоді як сапер-людина – 20-50 квадратних метрів на день.

Собаки ігнорують металолом і виявляють лише запах вибухівки, а це означає, що на полях, де встановлені міни, розтяжки, вони їх знаходять швидше, ніж сапери із металошукачами, пояснили в Мінекономіки.

"Використання мінно-пошукових собак, які дуже добре себе зарекомендували в інших частинах світу, відповідає нашим зобов'язанням щодо розробки національних стандартів протимінної діяльності, адаптованих до унікальних умов України. Ця ініціатива не лише активізує наші зусилля з розмінування, але й встановлює орієнтир для майбутніх операцій, забезпечуючи більш ефективне та результативне очищення від вибухонебезпечних предметів", - прокоментував постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

У серпні в Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА. До навчань залучили людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Теги:
Новини
Україна
окупанти
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