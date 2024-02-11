Треба зрозуміти, чому люди бояться йти в армію, - військовий експерт Селезньов про мобілізацію

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Серйозна гальмує питання проведення заходів, пов'язаних з мобілізацією. Ми бачимо, наскільки в українському суспільстві відбувається несприйняття цих процесів, вони банально бояться йти до лав українського війська. Так от, для початку потрібно з'ясувати, чому наші люди бояться йти в армію, а потім вже шукати варіанти, як цей страх розуміти й знайти аргументи для того, щоб чим більше людей йшло до українського війська. Ми маємо розуміти, війна триває і ворог має дуже величезну міцність, на цей рік загальний бюджет Російської Федерації складає десь 120 млрд доларів, звісно що частина цих грошей буде спрямована для реалізації в рамках так званої спеціальної військової операції", - пояснює полковник ЗСУ.

Селезньов наголошує, що Силам оборони України потрібні ресурси й це не лише озброєння та військового техніка, а й навчені, фахові, підготовлені, вмотивовані воїни.

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"Щоб це відбувалось, мають працювати належним чином не лише представники ТЦК та СП, хоча справедливості заради, фактично вся держава долучена до цих процесів пов'язаних з мобілізацією, мають ефективно працювати наші навчальні центри, логісти і мають належним чином забезпечувати наших воїнів, які готуються до виконання бойових завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - розповів речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017).

Військовий експерт додав, що потрібно активно працювати в рамках кадрової політики: "Часто чую у військовому середовищі такі нарікання, мовляв, є командири, які є максимально ефективними з одного боку, з іншого боку максимально бережуть життя та здоров'я підлеглого особового складу, а є дещо інша ситуація і звісно, щоб тих інших ситуацій не було".

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

8 лютого голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила на засіданні 7 лютого, є три моменти, які потребують доопрацювання.

10 лютого голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в України вистачить ресурсів на два місяці фінансування мобілізації.