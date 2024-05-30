В Офісі генпрокурора розповіли, скільки засуджених прагнуть іти воювати й де подали найбільше клопотань

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема правоохоронці зазначають, що на даний час до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

1843 таких клопотань суди вже розглянули та задовільнили і до Збройних сил України вже долучилися 775 засуджених.

Найбільше клопотань подали засуджені у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Що відомо про мобілізацію засуджених

У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.

1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.

Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.

10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

8 травня Верховна Рада України остаточно підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Згодом лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.

17 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що найголовніший критерій відбору ув'язнених до мобілізації – мотивація, тому відсутність бажання засудженого йти воювати може завадити цьому.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ.

Станом на 29 травня 650 колишніх ув'язнених уже приєдналися до ЗСУ й проходять необхідне навчання. При цьому є два фактори, які ускладнюють мобілізацію в'язнів.