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За вересень в Україні будуть одні з найкращих показників по експорту, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

20 вересня, 2023 середа
21:02
Новини зерно, пшениця, комбайн

В Україні у вересні очікуються одні з найкращих показники експорту аграрної продукції річковим транспортом - буде перевезено до 3 млн тонн

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Дуже тішить перспектива роботи, яку ми налагодили з румунськими колегами. Сьогодні стоїть планка, щоб в жовтні вийти на перспективу вивезення порядку чотирьох мільйонів тонн зернових олійних культур в цьому напрямку", - заявив Марчук.

Він розповів, що сьогодні можливість частково здійснювати транзит сухопутними маршрутами, в перспективі може дати нам досить непоганий показник. 

"Якщо в жовтні ми вийдемо до 5 млн тонн в умовах нового врожаю і експортного потенціалу, який буде на цей маркетинговий рік сягати порядку 50 млн тонн. Але є труднощі, які пов'язані з обстрілами росіян. А це призупиняє вчасну подачу кораблів до портів Дунаю", - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

  • 20 вересня заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що Україна ризикує втратити майже 600 млн євро до кінця року через заборону на вивіз зерна.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

  • 2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

  • 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. 

  • У квітні БолгаріяСловаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. 

  • 5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

  • Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина. 

  • Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

  • 13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.

  • Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

  • Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

  • Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

  • 18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

  • Заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.

  • 19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

  • Натомість 20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

  • Посла України Василя Зварича 20 вересня викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами сприяє РФ.  


 

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експорт зерна
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