Два місяці війни в Ізраїлі: від засудження дій ХАМАСу до співчуття палестинцям

Еспресо розповість, чому відбулося чергове загострення конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, яка ситуація зараз та скільки ще триватиме ця війна.

Про що у статті:

Що передувало подіям 7 жовтня: ніхто не очікував чи недооцінка ворога;

Перші дні війни: від блискавичного нападу ХАМАС до їхнього швидкого відступу;

Вхід ЦАХАЛ в сектор Гази та перемир’я задля обміну заручниками;

Скільки ще триватиме війна у секторі Гази;

Як війна між ізраїльтянами та палестинцями змінила світову політичну шахівницю.

Що передувало подіям 7 жовтня: ніхто не очікував чи недооцінка ворога

Фото: Getty Images

До 7 жовтня світова громадськість мало згадувала про не закрите питання щодо палестинської держави та багаторічної війни Ізраїлю з терористами угрупування ХАМАС. А все тому, що вже декілька років Ізраїль почував себе у відносній безпеці, адже не було масштабної військової кризи, а ті, що виникали, вдавалася швидко загасити.

Щоб зрозуміти суть цього конфлікту, треба зазирнути в історію. Головна проблема почалася після Другої світової війни, коли Британська імперія покинула Палестину і ООН проголосила про створення незалежної держави Ізраїль та Палестини. З того часу між арабськими мусульманами та євреями відбуваються перманентні війни.

Особливо гострим було і досі є питання сектору Гази – невеликої території розміром з місто Харків, де проживає понад 2 млн палестинів. Від 1948 по 1967 роки цей палестинський автономний округ був під управлінням Єгипту, що підтримував мусульман та періодично воював з Ізраїлем. Однак після поразки в Шестиденній війні сектор Гази перейшов під управління ізраїльтян, звідки ЦАХАЛ (армія Ізраїлю) вийшли лише у 2005 році. Та вже наступного року на виборах в секторі Гази перемогла партія ХАМАС (в перекладі означає "рух ісламського опору"), яка виступає за створення ісламської держави Палестина за законами шаріату в межах 1949 року. Відповідно, це спричинило нові загострення та конфлікти з ізраїльтянами.

У 2007 році Ізраїль оголосив сектор Гази ворожим державним "утворенням". Розпочалася економічна блокада. Бойовики ХАМАС почали періодично обстрілювати ракетами Ізраїль. Коли гинули ізраїльтяни, ЦАХАЛ відповідав взаємними авіаударами чи проводив точкові спецоперації. Найбільші такі були у 2008 (через смерть кількох цивільних і солдат Ізраїлю, загинули сотні цивільних палестинців, тому арабські ЗМІ назвали цю війну "Різанина в Газі"), у 2012 (Ізраїль завдав 1500 тис. ударів по сектору Гази, де були скупчення військової промисловості ХАМАС), у 2021 роках (загинуло 200 палестинців, зокрема 61 дитина та 11 мешканців Ізраїлю).

Після конфлікту з у 2021 році Ізраїль змінив тактику і спробував грошима покращити відношення палестинців до ізраїльтян. Були видані тисячі дозволів, щоб жителі Гази могли працювати в Ізраїлі чи на Західному березі річки Йордан, де зарплати у 10 разів перевищують рівень оплати праці в Газі. Однак і це не допомогло. Бо те, що сталося у жовтні 2023 року, а саме прорив бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю зі смуги Гази – називають найгіршим провалом ізраїльської системи безпеки з часів війни 1973 року.

Адже одномоментно розвалилася вся система безпеки, яку Ізраїль вибудував довкола сектору Гази. До того ж бойовики ХАМАС змогли накопичити тисячі боєприпасів, які полетіли по містах ізраїльтян і якби не відома система ППО "Залізний купол", жертв серед цивільних ізраїльтян могло б бути набагато більше.

Чому так сталося, що Ізраїль застали зненацька, вважається, що це стало результатом щонайменше двох років проведення кампанії дезінформації, завдяки якій вдалося не лише переконати ізраїльтян, що ХАМАС не має достатніх сил і не хоче війни, а й приховати плани і саму підготовку до нападу. Як написали у Reuters, бійці угруповання проходили навчання та тренування, часто навіть на очах ізраїльських військових через цю вдалу дезінформаційну кампанію палестинців. Також повідомлялося, що іранські спецслужби таємно брали участь у підготовці ХАМАСом нападу на Ізраїль

Ізраїль одразу визнав, що був заскочений зненацька нападом 7 жовтня, який був приурочений до єврейської суботи та свята Сімхат Тора.

"Це наше 11 вересня", – сказав майор Нір Дінар, речник Армії оборони Ізраїлю. "Вони нас впіймали".

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Перші дні війни: від блискавичного нападу ХАМАС до їхнього швидкого відступу

Фото: Getty Images

Тож, якою була хронологія перших днів війни. Зранку 7 жовтня ХАМАС оголосив про початок своєї військової операції і за їхніми словами випустив понад 5000 ракет із сектора Гази по Ізраїлю. Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан і розпочав у відповідь ракетні удари по сектору Гази.

"Ми у стані війни, не операції, не ескалації, ми у стані війни, і ми переможемо", — одразу заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Та якщо до ракетних атак Ізраїлю не звикати, то інтервенція ХАМАС спричинила справжню катастрофу. Палестинські бойовики проникли в Ізраїль з Гази за допомогою вантажівок, пікапів, мотоциклів, бульдозерів, парапланів й паратрайків. Тобто для цього не знадобилося ні одного танку, настільки сильним був момент несподіванки. Бойовики Хамасу увійшли в декілька міст, зокрема велике місто Ашкелон (7 км від кордону сектора Гази) і Сдерот (3 км від кордону). Також вони захопили села довкола сектору Гази, дві військові бази ізраїльтян та контрольно-пропускний пункт Ерез.

Одразу почали з'являтися шокуючі зображення та відео, як хамасівці їздять містами і вбивають цивільних та військових ізраїльтян. Також були оприлюднені відео із захопленнями ізраїльтян та ізраїльської військової техніки. Так в ХАМАС опинилися сотні заручників (в тому числі громадяни ЄС, які були на музичному фестивалі NOVA, де сталася справжня різанина, загинуло понад 300 молодих людей). Напевно, найвідомішою для світу заручницею ХАМАСу стала 22-річна блогерка Шані Лук, громадянка Ізраїлю та Німеччини (у кінці жовтня її мати повідомила, що дочка, на жаль, вже мертва).

Фото: МЗС Ізраїлю

Ближче вечора Ізраїль почав оговтуватися і повідомляти шокуючі цифри про вбитих і ранених. Тоді мовилося про 1,5 тис. поранених та понад 250 загиблих (у підсумку ця цифра зросла до 1300 померлих (в тому числі 21 громадян України) і близько 5,5 тис. поранених). В Ізраїлю оголосили про масований призов резервістів, ЦАХАЛ почав завдавати безперервних авіаударів та висувати свої бригади на передову. Крім того, ізраїльтяни вимкнули електрику сектору Гази.

До кінця доби ЦАХАЛ поновив свій контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни.

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Наступного дня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАСу. Вони обстріляли Ізраїль з мінометів, однак не почали наземної операції і крім цих обстрілів більше майже не турбували ЦАХАЛ. Ізраїльтяни продовжили масово бомбити сектор Гази. Уряд схвалив військову операцію, щоб знищити військовий потенціал ХАМАС. Було оголошено, що Ізраїль у стані війни. Востаннє таке було в 1973 році.

Ізраїльтяни почали відтісняти сили ХАМАС та евакуювати жителів прифронтових поселень.

Вже 9 жовтня ЦАХАЛ звільнив усі населені пункти на кордоні з сектором Гази та оголосив про початок наземної операції. Розпочалася повна облога сектору Гази, з якої продовжили летіти ракети та снаряди по цивільних об’єктах Ізраїлю. Однак вже на вечір 9 жовтня ХАМАС заявив, що готовий до переговорів, однак влада Ізраїлю відкинула ці переговори, маючи ціль максимально викорінити ХАМАС.

Ізраїль зміг мобілізувати понад 360 тис. резервістів. ЦАХАЛ почав щодня заявляти про ліквідацію все нових високопоставлених лідерів ХАМАСу. На шостий день війни втрати палестинців почали переважати ізраїльські. На сьогоднішній день в секторі Гази, за даними міністерства здоров’я сектору Гази, що підконтрольне ХАМАС, загинуло близько 16 тис. людей (70% з них – це жінки й діти), а ще 41 тис. осіб зазнали поранення, пише Reuters. Через це чимало світових лідерів закликали Ізраїль переглянути свій підхід щодо вирішення питання з ХАМАСОм, який за роки управління сектором Гази прорив десятки кілометрів тунелів та побудував свої бази поруч чи під цивільними об’єктами, в тому числі використовуючи школи і лікарні.

Спершу армія Ізраїлю зосередила свої сили на півночі довкола сектору Гази. 13 жовтня ЦАХАЛ дав 24 години, щоб цивільні звідти евакуювалися на південь. Але це виглядало нездійсненною місією, адже йшлося про евакуацію майже 1,1 млн палестинців. Тому ізраїльські армійці змінили заклик і сказали мирним палестинцям просто не виходити з домівок, коли ЦАХАЛ увійде в сектор Гази. Однак фактично два тижні Армія Ізраїлю утримувалася від заходу великими силами, спершу обстрілюючи сектор Гази з повітря та проводячи розвідувальну роботу. За цей час кілька разів ізраїльтяни пропустили гуманітарні конвої до палестинців.

Вхід ЦАХАЛ в сектор Гази та перемир’я задля обміну заручниками

Фото: The Times of Israel

За словами прем’єра Ізраїлю Нетаньягу, його країна має три цілі у війни з ХАМАС: знищити бойовиків, повернути всіх заручників і забезпечити, щоб Газа знову не стала загрозою для Ізраїлю. Щодня обстрілюючи бази бойовиків, ЦАХАЛ не міг звільнити всіх заручників, бо ХАМАС їх переховував у підземних бункерах. Тому, вірогідно, ізраїльтяни дійшли висновку, що тимчасове перемир’я і обмін військовополоненими може бути корисним на даний час війни. Натомість ХАМАС бачив і досі бачить в перемир’ї можливість не лише допомогти цивільним палестинцям з їхніми гуманітарними потребами, а й шанс перегрупуватися і пристосуватися до партизанської війни в умовах, коли ЦАХАЛ вже всередині сектору Гази.

З 28 жовтня ізраїльтяни почали масово заїжджати танками в сектор Гази. За два дні після цього прем’єр Нетаньягу оголосив про початок проведення нової фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС, яка передбачала розширення наземного проникнення у регіон. Вже 2 листопада ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа, а 5 листопада фактично розділив сектор Гази на дві частини. 13 листопада ХАМАС втратив контроль над Газою, так заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Гарант.

Відколи армія Ізраїлю зайшла в сектор Гази, постало питання гуманітарних коридорів та можливості допомогти цивільним палестинцям. З 1 листопада, відповідно до угоди, укладеної між Ізраїлем, Єгиптом та ХАМАС, за посередництва США та Катару, було розпочато двотижневу евакуацію із зони бойових дій кількох тисяч палестинців, які потребували медичної допомоги. Це стало початком домовленостей про перемир’я, про яке все активніше говорили світові лідери. 22 листопада на чотири дні вперше домовилися про припинення бойових дій. Цієї домовленості вдалося досягти в Катарі за посередництва кількох країн.

Режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності 24 листопада і розпочався поступовий обмін заручниками. Однак міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант тоді заявив, що тимчасове перемир'я з ХАМАС - це "лише короткий перепочинок ". Та 27 листопада, коли закінчилося перемир’я, його продовжили до 30 листопада.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС "проблиском надії", але попередив, що цього недостатньо для задоволення потреб населення Гази. Хоча ізраїльтяни ніколи сильно і не зважали на слова й постанови ООН, тим більше, що у перші дні нової війни вони закликали Гутерреша покинути посаду через його двозначні заяви.

Попри те, що 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з бойовиками ХАМАСу, вже 1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що бойовики порушили оперативну паузу й вели вогонь по Ізраїлю. Тому у відповідь Ізраїль відновив бойові дії у секторі Гази, які тривають і по сьогоднішній день.

Скільки ще триватиме війна у секторі Гази

Фото: reuters

Це питання включає багато факторів, але основним є позиція ізраїльтян, адже вони зараз мають військову ініціативу та потугу, щоб або зупинити війну, або її продовжити. Наразі більшість ізраїльтян схильна до думки, що ЦАХАЛ не має зупинятися, а продовжувати систематично знищувати бойовиків ХАМАС, щоб ситуація, яка трапилася 7 жовтня, не повторилася у найближчому майбутньому. До того ж, поки бойовики утримують заручників, ізраїльська армія має чітку мету – розшукати їх всіх та ліквідувати бойовиків, які їх утримують.

Більше того, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його армія повинна контролювати роззброєння Гази і після війни з терористами угрупування ХАМАС. Тобто це означає, що ізраїльтяни не покинуть сектор Гази найближчим часом, навіть, якщо ХАМАС капітулює. До того ж, Ізраїль хоче створити буферну зону в Газі після закінчення війни.

Все це може ще на довше затягнути конфлікт, адже палестинці бачать в ізраїльтянах загарбників, які прийшли на їхню землю. На тлі такої конфронтації, яка триває вже багато поколінь, може виникнути якесь "нове ХАМАС", якщо старе й буде повністю ліквідоване. Відповідно, знищення ХАМАС саме по собі не принесе миру в регіон, де панують сильні антиізраїльські настрої. А смерті тисяч цивільних лише посилюють це полум’я. Тому тліюча війна з загостреннями може тривати ще дуже довго, поки палестинці не здобуть того, що прагнуть – незалежної держави.

Таку думку висловив і держсекретар США Ентоні Блінкен, обговорюючи питання повоєнного статусу сектору Гази з арабськими колегами в Дубаї. "Все це має призвести до створення держави для палестинців", -– сказав Блінкен. Адже, справді, Палестина вже роками нібито визнана і водночас не визнана світом. Це триває вже десятки років і має бути колись врегульовано.

Стосовно активних бойових дій, то ключовий союзник Ізраїлю – США і там очікують, що нинішня фаза ізраїльської наземної операції в Газі триватиме до січня. Потім наступ ЦАХАЛу стане менш інтенсивним.

Виступаючи на Форумі національної оборони Рейгана, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що підтримка США Ізраїлю "не підлягає обговоренню". Але, за його словами, Ізраїль ризикує замінити "тактичну перемогу стратегічною поразкою", якщо не зробить більше для запобігання загибелі цивільного населення. Тому американці намагаються переконати ізраїльтян, щоб вони змінили підхід до війни і не повторили тих самих дій на півдні сектора Гази, які мали місце на півночі за ці два місяці війни. Бо безперечно, що попри заклик світових лідерів утриматися від продовження військової кампанії на півдні сектору Гази, ізраїльтян швидше за все продовжать свій наступ, бажаючи повністю знешкодити бойовиків ХАМАС на всій території. Хоча на думку президента Франції Емманюеля Макрона, якщо Ізраїль має на меті "повне знищення ХАМАСу", то в такому випадку війна в секторі Гази здатна затягтися на десять років.

Як війна між ізраїльтянами та палестинцями змінила світову політичну шахівницю

Фото: Медіацентр Україна

Нове загострення конфлікту на Близькому Сході було особливо невчасним для України. Адже відвернуло увагу світової громадськості від потреб українців, які не стали меншими за час повномасштабної війни з Росією. Президент Володимир Зеленський сказав , що він має побоювання через довготривалий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, який може "затьмарити" війну в Україні та підтримку від західних партнерів.

До того ж, через відсутність помітного прогресу з довгоочікуваним контрнаступом, восени Київ стикнувся з великою проблемою, а саме, як зацікавити й переконати своїх союзників у тому, що ЗСУ здатні вийти на кордони 1991 року і тому потрібно продовжити фінансово та військово допомагати українцям.

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Ключовий партнер як України, так і Ізраїлю – США, військова допомога яких є вирішальною. Однак, як показує досі не вирішене питання щодо затвердження Конгресом США багатомільярдної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, що через затяжні війни до яких додаються нові, американцям стає все складніше ухвалювати виділення грошей на війни, в яких вони не беруть безпосередньої участі. Американці одразу в перші дні війни спрямували додаткову військову допомогу Ізраїлю, зокрема, надсилаючи снаряди, які б за інших умов могли бути поставлені Україні. Ба більше, включення в один пакет України і Ізраїлю заважає як Україні, так і Ізраїлю. Адже частина конгресменів США мають велику підтримку до України, однак мають сумніви щодо дій уряду прем’єра Ізраїлю, так само інша частина конгресменів – більш лояльна до Ізраїлю, ніж до України.

Крім України, напад ХАМАС приніс проблеми і для стосунків між Саудівською Аравією та США. Адже до того адміністрація Байдена змогла майже переконати ключового гравця на Близькому Сході – Саудівську Аравію, щоб ті нарешті визнали державу Ізраїль. Це б сприяло примиренню Ізраїлю зі всіма мусульманськими країнами. Тепер такі перспективи стали менш очевидними на тлі смертей тисяч цивільних мусульман.

До того ж, війна спричинила нову міграційну кризу. Адже в секторі Гази проживає понад 2 млн людей, частина з яких намагається втекти від жахіть війни і шукає законного чи незаконного притулку в інших країнах. Якщо спершу світова громадськість у своїй більшості співчувала ізраїльтянам, через звірства ХАМАС, які вбивали дітей та немовлят, знущалися з жінок та літніх людей, то згодом ця думка почала змінюватися через дії ЦАХАЛ, які призвели до загибелі великої кількості цивільних палестинців, в тому числі і дітей, і жінок.

Також не варто забувати, що війна між ХАМАС та Ізраїлем сприяє інтересам президента РФ Володимира Путіна, який всіляко шукає союзників в арабських країнах, які не підтримують Ізраїль та США.

"Для Росії зараз важливим є підтримати свою позицію "миротворця" в очах країн так званого Глобального Півдня. …. Путін намагається зробити все можливе, щоб його аудиторія усвідомлювала: саме Росія захищає зараз мирне населення сектору Гази від дій Ізраїлю в той час, як Захід керується очевидними "подвійними стандартами" …. Путін може сподіватися, що події на Близькому Сході та внутрішньополітичні чвари у самих Сполучених Штатах створюють для нього набагато більш зручну позицію для продовження силового тиску на Україну", - вважає політичний експерт Віталій Портиков.

Тож, підсумовуючи: два місяці війни між ХАМАС та Ізраїлем забрали тисячі життів, скалічили десятки тисяч людей і зробили мільйон палестинців внутрішніми переселенцями. Попри вражаючу за масштабами атаку, ХАМАС своїм блискавичним нападом зруйнував крихкий мир, який тривав між ізраїльтянами та палестинцями, ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, який тепер підконтрольний військам Ізраїлю. Кожен новий день війни забирає життя цивільних, а до її завершення ще далеко, оскільки Ізраїль готовий воювати до повного викорінення ХАМАС з сектору Гази.