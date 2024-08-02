В Україні офіційно з'явилася нова професія – демінер

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це зокрема дасть змогу залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних", - прокоментував заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Після затвердження стандарту буде проведено низку заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. Окрім того, під нову професію розроблять відповідний освітній стандарт і за ним готуватимуть дипломованих фахівців.

Окрім того, затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дасть змогу фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Відповідно, навчені в Україні демінери також зможуть працювати за кордоном без необхідності проходити навчання знову.

У відомстві зазначили, що люди з інвалідністю, включно з тими, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері, підкреслили в Мінекономіки. В Україні є багато можливостей для роботи демінером, і важливо, щоб ветерани могли використовувати свої навички у мирному житті, резюмували у відомстві.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

1 серпня очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що в Україні працюють уже 47 операторів розмінування.