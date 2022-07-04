"Голос" закликав президента і "Слугу народу" забезпечити негайне призначення керівників антикорупційних органів в Україні
Фракція "Голос" у Верховній Раді закликала президента Зеленського та "Слугу народу" завершити одну з реформ, необхідних для досягнення членства України в ЄС, – забезпечити негайне призначення керівників антикорупційних органів в Україні
Про це йдеться у заяві фракції "Голос", оприлюдненій у facebook.
У фракції "Голос" нагадали про спільну заяву керівників гілок влади, підписану минулого тижня у Верховній Раді, в якій задекларовано єдність у реалізації євроінтеграційних прагнень України. І зауважили, що підтримують цей документ та обіцяють "сприяти виконанню реформ, необхідних Україні на обраному шляху".
"Своєю чергою, деякі реформи, висунуті у семи пунктах Брюсселем перед Україною, можуть бути завершені негайно. Йдеться найперше про призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Для цього комісії з обрання керівника САП необхідно провести одне засідання, затвердивши результати вже завершеного конкурсу", – йдеться в заяві "Голосу".
Депутати додали, що на необхідності якнайшвидшого призначення керівників САП та НАБУ наголошувала у своєму виступі й очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.
"Частина комісії з обрання керівника САП була обрана депутатами Верховної Ради. Серед них немає представників від фракції "Голос", адже Верховна Рада проголосувала за кандидатів від "Слуги народу", "ОПЗЖ", "За Майбутнє" та "Довіри". Саме ці люди наразі затягують з виконанням вимоги, висунутої Україні", – додали у "Голосі".
Щодо початку конкурсу на керівника НАБУ, в заяві зазначили, що уряд має прибрати з власного розпорядження "відверто незаконну умову щодо одного з міжнародних експертів, запропонованих до комісії нашими іноземними партнерами". І нагадали, що ще в середині лютого уряд призначив комісію з обрання нового директора НАБУ й визначив "неправомірну умову щодо участі одного з членів комісії в процедурі відбору". І наголосили, що це перешкоджає початку процесу відбору нового очільника НАБУ.
"Фракція "Голос" вимагає від влади негайно підтримати призначення керівника САП, який став переможцем у проведеному раніше конкурсі, а так само розблокувати початок конкурсу на директора НАБУ усунувши незаконні умови з розпорядження Кабінету Міністрів України", – резюмують у заяві.
- Криза з призначенням керівника САП тягнеться тривалий час. Ще в серпні 2020 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відставку. Після цього відомство тимчасово очолює Максим Грищук.
- 2 грудня 2021 року посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 9 грудня керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника САП відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення.
- 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. В Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати. 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- 12 січня цього року стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців. А Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП.
- 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результатів конкурсу через відсутність кворуму. Наступне засідання комісії було заплановане на 22 лютого, проте не відбулося з тієї самої причини.
- 1 липня у парламенті Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали заяву про єдність у реалізації євроінтеграційних прагнень України. Того самого дня під час виступу в українському парламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для максимізації впливу інвестицій у відновлення України потрібне їх поєднання з новою хвилею реформ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.71Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе