"Голос" закликав президента і "Слугу народу" забезпечити негайне призначення керівників антикорупційних органів в Україні

Про це йдеться у заяві фракції "Голос", оприлюдненій у facebook.

У фракції "Голос" нагадали про спільну заяву керівників гілок влади, підписану минулого тижня у Верховній Раді, в якій задекларовано єдність у реалізації євроінтеграційних прагнень України. І зауважили, що підтримують цей документ та обіцяють "сприяти виконанню реформ, необхідних Україні на обраному шляху".

"Своєю чергою, деякі реформи, висунуті у семи пунктах Брюсселем перед Україною, можуть бути завершені негайно. Йдеться найперше про призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Для цього комісії з обрання керівника САП необхідно провести одне засідання, затвердивши результати вже завершеного конкурсу", – йдеться в заяві "Голосу".

Депутати додали, що на необхідності якнайшвидшого призначення керівників САП та НАБУ наголошувала у своєму виступі й очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.

"Частина комісії з обрання керівника САП була обрана депутатами Верховної Ради. Серед них немає представників від фракції "Голос", адже Верховна Рада проголосувала за кандидатів від "Слуги народу", "ОПЗЖ", "За Майбутнє" та "Довіри". Саме ці люди наразі затягують з виконанням вимоги, висунутої Україні", – додали у "Голосі".

Щодо початку конкурсу на керівника НАБУ, в заяві зазначили, що уряд має прибрати з власного розпорядження "відверто незаконну умову щодо одного з міжнародних експертів, запропонованих до комісії нашими іноземними партнерами". І нагадали, що ще в середині лютого уряд призначив комісію з обрання нового директора НАБУ й визначив "неправомірну умову щодо участі одного з членів комісії в процедурі відбору". І наголосили, що це перешкоджає початку процесу відбору нового очільника НАБУ.

"Фракція "Голос" вимагає від влади негайно підтримати призначення керівника САП, який став переможцем у проведеному раніше конкурсі, а так само розблокувати початок конкурсу на директора НАБУ усунувши незаконні умови з розпорядження Кабінету Міністрів України", – резюмують у заяві.

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