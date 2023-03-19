Комбінація тиску на уряд Грузії ззовні та всередині може вирішити питання звільнення Саакашвілі, - дипломат Чечелашвілі
Не можна допустити, щоб з третім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі сталося щось фатальне - для цього потрібно посилювати тиск всередині та ззовні на уряд
Про це в ефірі Еспресо заявив грузинський дипломат Валерій Чечелашвілі.
"Якщо зі Саакашвілі станеться щось фатальне - це ляже великою плямою на репутацію Грузії, на всіх без виключення. В першу чергу, за це відповідатиме уряд. В інтересах влади зараз його відпустити на лікування", - сказав він.
На думку дипломата, грузинська влада перебуває у полоні власних стереотипів.
"Якби вони подумали серйозно, то вони б зрозуміли, що його краще відпустити. Я думаю, що тут грає роль, що вони не хочуть таким чином посилювати партію Саакашвілі - "Єдиний національний рух". Це буде сприйматися, як перемога цієї партії у суспільстві. Вони не хочуть посилення головної опозиційної партії", - додав Чечелашвілі.
Він вважає, що можна добитися порятунку Саакашвілі.
"Не можна допустити, щоб ми стали свідками якоїсь фатальної ситуації. Для цього потрібно посилювати тиск всередині та ззовні на уряд Грузії. Комбінація цих двох факторів може привести до вирішення питання", - підсумував Чечелашвілі.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи. Там Саакашвілі оголосив про голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених. 20 листопада Саакашвілі припинив голодування, а 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечили, що Саакашвілі отруїли.
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки. Це звернення підтримала Верховна Рада.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. А згодом Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі.
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- У розмові з журналістами Sky News Саакашвілі сказав, що перебуває на межі смерті й постійно відчуває нестерпний біль.
- За даними ЗМІ, офіційні особи ЄС підтвердили, що польську команду медиків допустять до експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі
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