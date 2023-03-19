Про це в ефірі Еспресо заявив грузинський дипломат Валерій Чечелашвілі.

"Якщо зі Саакашвілі станеться щось фатальне - це ляже великою плямою на репутацію Грузії, на всіх без виключення. В першу чергу, за це відповідатиме уряд. В інтересах влади зараз його відпустити на лікування", - сказав він.

На думку дипломата, грузинська влада перебуває у полоні власних стереотипів.

"Якби вони подумали серйозно, то вони б зрозуміли, що його краще відпустити. Я думаю, що тут грає роль, що вони не хочуть таким чином посилювати партію Саакашвілі - "Єдиний національний рух". Це буде сприйматися, як перемога цієї партії у суспільстві. Вони не хочуть посилення головної опозиційної партії", - додав Чечелашвілі.

Він вважає, що можна добитися порятунку Саакашвілі.

"Не можна допустити, щоб ми стали свідками якоїсь фатальної ситуації. Для цього потрібно посилювати тиск всередині та ззовні на уряд Грузії. Комбінація цих двох факторів може привести до вирішення питання", - підсумував Чечелашвілі.