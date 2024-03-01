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Ексклюзив

Є шанс, що вбивство Навального мотивує до спротиву та радикалізує протести в РФ, - соціолог Ейдман

1 березня, 2024 п'ятниця
17:30
Світ Олег Навальний

Російський соціолог, політичний експерт, журналіст та публіцист Ігор Ейдман розглядає можливість радикального протистояння режиму після вбивства Олексія Навального

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Смерть Навального не вплине на трансформацію російського режиму, тому що він стане ще жорстокішим, буде ще більше репресій, політичного та міліцейського терору. Ця подія, на жаль, не вплине на політичну ситуацію в Росії, російська влада продовжує тиснути на суспільство і Навальний - це не перша жертва путінського режиму. Що стосується ситуації, що це може змінити - я думаю, тут може бути дві тенденції - це деморалізація, щоб суспільство подумало, що в цій ситуації нічого зробити неможливо і тому Навального так зовсім цинічно посадили й тепер цинічно вбили", - сказав Ейдман.

Журналіст переконаний, що російського опозиціонера саме вбили.

"Це теж, можливо, вплине на радикалізацію протесту, вони вже, мабуть, не будуть такими мирними стилі Ґанді, тому що влада просто відморозилася, що називається, від цих подій. Ми бачимо, що люди все гірше вступають в російську армію. Я думаю, що вбивство Навального багатьох мотивує до спротиву і протистояти силою цьому режиму, бо поки ще є можливість, але вона може закінчитись, можливість поїхати за кордон, в Західну Європу. Я думаю, що багато людей виберуть цей шлях, але багато людей також стануть радикальніше протистояти цьому режиму", - підсумував російський соціолог.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. 

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії.

У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

У понеділок, 26 лютого, соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика.

Соратники Олексія Навального заявили, що ритуальні агентства отримують погрози й жоден катафалк не погоджується везти тіло російського політика в церкву.

1 березня у Москві поховали російського опозиційного політика Олексія Навального. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. На похороні також були присутні посли США, Німеччини, Франції та низки інших країн ЄС у РФ.

Теги:
Новини
Росія
політика
Олексій Навальний
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