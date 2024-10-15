Про новий "бурятський батальйон" з військовими КНДР та особливості навчань НАТО з тактичної ядерної зброї. Колонка Сергія Згурця

Навчання НАТО

Північноатлантичний Альянс розпочав навчання "Steadfast Noon" ("Непохитний полудень"). Суть їх у тому, щоб відпрацювати доставку та використання американської тактичної ядерної зброї, розміщеної в Європі. У цих навчаннях залучено 2000 військових, 60 літаків із 13 країн. Це і бомбардувальники, і винищувачі, які здатні нести ядерну зброю, а також літаки супроводу і дозаправки, літаки РЕБ та інші. У цих навчаннях відпрацьовується подача боєприпасів і підвіска їх під літаки-носії, але в польоті використовуються навчальні бомби та макети. Ці навчання триватимуть два тижні.

Цікаво й важливо, що ці навчання проходять щороку з часів холодної війни, але зараз вони стали більш публічними та інформаційно підтриманими. За останні два роки країни НАТО здійснили модернізацію сховищ, де зберігаються ядерні боєприпаси та оновили самі боєприпаси.

Це є важливим сигналом для РФ, яка останні два роки активно використовує тематику, пов'язану з ядерною зброєю, як вплив на європейських партнерів. У Росії, чомусь, панує переконання - якщо вони будуть використовувати тактичну ядерну зброю, то НАТО злякається, підніме руки вгору і не буде протидіяти. Але насправді так не буде.

Також варто згадати історію, яка стосується перемовин міністра оборони США Остіна та міністра оборони Росії Шойгу у 2022 році, коли вперше американська розвідка дійшла висновку, що Росія може використати тактичну ядерну зброю. Були телефонні перемовини, в яких Остін сказав Шойгу, що, якщо таке трапиться, то Америка здійснить крок, після якого на території України не залишиться жодного військового підрозділу РФ, бо вони будуть знищені. Шойгу сказав, що не треба йому погрожувати, на що очільник Пентагону відповів, що він не погрожує, а представляє найпотужнішу армію світу.

А щоб ці слова спиралися на потужну силу, необхідно проводити навчання, які зараз тривають у країнах НАТО, де відпрацьовуються процедури використання тактичної зброї, додаються нові компоненти. Зокрема, вперше беруть участь літаки F-35 однієї з країн, як носії тактичної ядерної зброї. Також вперше беруть участь літаки з Фінляндії, яка долучилась до НАТО. Тобто це чіткий сигнал РФ, що грати в гру з впливом на противника шляхом використанням або попередженням про використання тактичної ядерної зброї можна вдвох, але цей потенціал у країн НАТО значно більший і технологічніший.

Підготовка військових КНДР у РФ

Росія зараз робить ставку не лише на тактичну ядерну зброю, якою традиційно погрожує Європі, а й на північнокорейських військових. Минулого тижня в закордонній пресі з'явилася низка публікацій, де з посиланням на інформацію від нашої військової розвідки говорилося, що на території РФ готується певна кількість північнокорейських військових.

А сьогодні, 15 жовтня, з'явилася нова інформація від ГУР, що в 11-й окремій десантно-штурмовій бригаді РФ, яка діє в Курській області, проходить злагодження новий "бурятський батальйон". Однак йдеться про три тисячі північнокорейських військових, що дорівнює цілій бригаді. За оцінками наших розвідників, скоріше за все, вона може бути застосована в Курській області. Це попередня інформація, але важливо те, що тривожні дії, пов'язані з появою північнокорейських військових, вже з'явилися.



Також було сказано, що вже 18 цих північнокорейських військових десь втекли з цього "бурятського батальйону", напевно, зіткнувшись з реальністю підготовки в російській армії. Але розуміємо, що потрібно уважно слідкувати за цією історією.

Бачимо, що на додачу до північнокорейських ракет і снарядів до Росії починає надходити важливий компонент - жива сила. Хоча всі вважали, що власного гарматного м'яса у РФ цілком достатньо, але бачимо, що це не зовсім так.

Українські всюдиходи для ЗСУ

Щоб боротися з російською військовою силою, ми маємо робити ставку на технології та на нові технологічні рішення. Тому далі поговоримо про розробки, які пропонують для ЗСУ наші оборонні підприємства.

Міністерство оборони декілька днів тому оголосило про те, що на забезпечення Збройних Сил України прийнята нова машина, нова платформа, яка отримала кодифікацію, що дозволяє забезпечувати її закупівлі.

Олександр Білецький, генеральний директор компанії SHERP, яка розробила транспортний засіб для ЗСУ, розповів, що особливість машини у тому, що це всюдихід-амфібія. Це український продукт, який розроблений та виготовляється в Україні, однак має двигун і коробку не українського походження. Двигун використовується Doosan на дизельній версії, а для електричної версії стоять електродвигуни. Платформа ТАХА зроблена у спеціальному ательє на базі всюдихода SHERP. Ця модель також відома під назвою "Богун" для ДСНС. Така платформа може проїхати практично всюди, має застосування під різні задачі та спеціальні операції. Вага базового транспортного засобу – 2,5 т, перевозити може 1,2 т вантажу. Запас ходу на повній заправці – від 600 км до 800 км, тобто від Києва до Москви можна доїхати, бо витрата палива близько 5 літрів на годину.





SHERP

З 2022 року ця платформа вже використовується, тому досвід дуже різний. Наприклад, евакуація з Чернігова, який був в оточенні, а мости підірвані, то всюдихід ночами через р. Десну вивозив людей та завозив у місто продукти, їжу. Значна кількість машин з початку повномасштабного вторгнення експлуатується Збройними Силами України.



Гендиректор SHERP зазначив, що на цю платформу можна інтегрувати дуже багато всіляких речей. На наступному фото можна побачити десантно-штурмову платформу, яка є мультизадачною, бо може і перевозити людей, і виконувати логістичні задачі, довозити БК чи інші необхідні речі. Платформа доробляється під конкретні задачі для використання певним родом військ.

SHERP

Є також і роботизовані платформи, які мають велику вантажопідйомність. На фото нижче платформа, яка може везти до 2 т вантажу та перетинати водні перешкоди. Якщо коротко, то це теж багатофункціональна історія.





SHERP

Розробник додав, що на платформу можна ставити різні системи управління. Є машини, де інтегрована військова американська система управління, яка по пересічній місцевості їде відстань до 3,5 км.



Білецький вважає, що такий продукт мало хто з виробників пропонує. Компанія SHERP – найкращий виробник всюдихідної техніки, яка виробляється серійно. Оскільки продукт компанії - транспортний засіб, то ця техніка експортується у понад 100 країн світу.