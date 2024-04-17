Війна в Україні та Грузії завершиться лише тоді, коли Росія перестане існувати, - політолог Васадзе щодо протестів проти закону про "іноагентів"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз на вулицях набагато більше людей, ніж була вчора. Хто що б не говорив, але джерелом влади в будь-якій країні - є народ, навіть коли влада тоталітарна, якщо народ не підтримує владу, вона не зможе втриматися і всі це прекрасно знають. Якщо ця влада буде поводитись відповідним чином, вона може не дотягнути до виборів, хоча всі в Грузії зараз говорять, що ніхто не хоче революційного сценарію і ніхто не хоче насилля. Тому що насиллям обов'язково скористається Росія, вона і так може влаштовувати провокації, але, я скажу, що унаслідок потоку мігрантів багато російських спецслужб проникло в країну й це також може створити ще одну ситуацію в Грузії, влада повинна це зрозуміти, а суспільство це вже розуміє", - пояснює політолог.

Васадзе наголосив, що народ Грузії залякують після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

"Влада створила дуже цікаву схему, що ми "за Україну, ми її підтримуємо", але ніхто не хоче, щоб Батумі перетворилось на Маріуполь і справді, цього ніхто не хоче. Але, ви знаєте, в кінці так залякали, що народ уже стомився боятися: що буде, то буде, що ж робити, ми не можемо здавати всі позиції, ми не можемо здавати майбутнє своїх дітей, тому що боїмося це, по-перше. А по-друге, я впевнений в одному, в тому, що Україна - так, вона велика країна, в якій оперативна глибина і яка могла б краще підготуватися до війни з Росією, але з іншого боку, як говорили вже, якщо Грузію розгладити, прибрати гори, то це також не маленька країна, тож якщо щось таке станеться, то вітаємо в наших горах і тому що вас там чекає. Тому я б не радив. Розрахунок росіян в тому, що їх налякаються і здадуться - що відбувається, коли їх не бояться і не здаються, ми вже бачимо", - пояснив політолог.

За його словами, Росія хоче створити свою геополітичну орбіту, створити хаос, дестабілізувати ситуацію в Грузії, адже таким чином створиться сухопутний шлях в Азію та Європу. На тлі війни на Близькому Сході, РФ завдяки Грузії може опинитися в сильнішій переговорній позиції, щоб вимагати розблокування своїх інтересів.

"Те, що ми бачили в Україні, ми бачили уже в Грузії в 1991, 1993, 2006, 2008 - тобто вона ходить по колу, але це означає лише те, що війна в Україні та в Грузії закінчиться тільки тоді, коли Росія перестане існувати, все, це єдиний висновок й інших не існує", - підсумував Васадзе.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей.

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

У день, коли "Грузинська мрія" планує представити закон про "іноагентів", опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон про "іноагентів", а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето на закон, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у столиці Грузії місті Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону про "іноагентів", який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

У середу, 17 квітня, парламент Грузії затвердив у першому читанні закон про "іноагентів", через який протестували тисячі громадян. Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що ветуватиме його.