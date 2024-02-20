Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця

FPV-дрони вразили ворожу базу

Почну з яскравої новини, яка свідчить про стрімке зростання майстерності наших операторів дронів. Звісно, ми вже звикли до використання ударних дронів по живій силі противника та по його озброєнню. Але серед гарних відео бувають і найкращі. Нове відео від підрозділу "Булава" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького - це саме таке відео. Йдеться про вкрай показове знищення ворожої бази чи скупчення ворожої техніки в ангарах, де були розташовані два танки Т-72, бойова машина підтримки танків "Термінатор" з категорії "аналоговнєт", БМП - 3, дві установки С-60 на ЗІЛах, також вантажівки з боєприпасами.



Так ось, нашим операторам було необхідно не просто влучити в ангар зверху, а залетіти в нього, обрати потрібну ціль і спрямувати на неї ударний дрон. Такі послідовні методичні удари вивели з ладу всю ворожу техніку, яку противник намагався заховати в цих ангарах. І потім все це завершив красивий вибух боєкомплекту. Місцем подій є околиці Старомлинівки Донецької області, десь за 5-6 км від лінії зіткнення. Тож за один робочий день бійці ударного підрозділу "Булава" використали дронів десь на 200 тис. грн, а спалили ворожої техніки на десятки мільйонів. А самі ударні дрони були виготовлені та передані бригаді командою волонтерів "Дикі шершні".

Вся ця історія свідчить про те, що потенціал дронів зараз стає колосальним, але це вимушений крок, коли дрони зараз компенсують брак артилерії. Днями новий командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк сказав, що за останні дні безпілотними засобами знищено десь 70% цілей. Раніше 80% ворожих цілей знищувала саме артилерія, тому так важливе виготовлення цих дронів та їх постачання до війська.

БПЛА для ЗСУ від Коаліції дронів

Стоїть мета виготовити за рік 1 млн FPV-дронів. Думаю, що це цілком досяжна мета. Так само мільйон дронів різного призначення нам обіцяють поставити наші партнери з Коаліції дронів, і, до речі, цей процес вже триває. Нагадаю, уряд Канади повідомив про те, що Україні буде передано 800 безпілотників SkyRanger R70 від компанії Teledyne FLIR. Це гарний виріб, дрон квадрокоптер, який достатньо дорогий й коштує близько $80 тис. Але цей дрон має значну перевагу за рахунок саме оптики та інших технічних рішень. Очікуємо постачання таких дронів вже з весни цього року.

Ми вже почали використовувати ударні дрони британського виробництва. Зараз вороги намагаються аналізувати залишки цього дрону на одній із ділянок, де поки що противник займає нашу територію. Це дрон під назвою Banshee Jet 80 від британської компанії QinetiQ, яка розробляє реактивні мішені. У 2023 році вони обіцяли нам поставити значну кількість ударних дронів, які зроблені на основі саме такої мішені. І бачимо, що вони вже зараз використовуються по противнику. Такі дрони можуть долати відстань до 200 км, мають вагу бойової частини від 3 до 7 кг.Це серійний зразок, який вже виготовляється на потужностях Британії.

Нагадаю, що пару тижнів тому Британія оголосила, що буде надано пакет Україні на 200 млн фунтів, який включатиме можливість використання цих коштів для закупівлі ударних дронів на кшталт Banshee, FPV-дронів, розвідувальних дронів. Також Британія ще оголосила, що впродовж кількох місяців передасть Україні дрони, які будуть використовувати технології штучного інтелекту для того, аби наводитися на російські цілі.

Головне, щоб ці обіцяні постачання дронів були якомога швидше, а не так, як з боєприпасами, коли було обіцяно, але постачання час від часу відтерміновувалося. Сподіваюсь, що з дронами у наших партнерів буде набагато швидше, але як ми бачимо наша промисловість забезпечує дронами потреби нашого війська досить пристойно.

Авдіївка

Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), дав коментар щодо бойових дій за Авдіївку. Ворог мав воєнно-політичне завдання від Путіна щодо захоплення міста. З військового погляду Авдіївка була найближчою точкою до Донецька. Росіяни відсували наші війська, виводячи Авдіївську агломерацію від системи оборони ЗСУ. Противник хотів отримати воєнні перспективи щодо подальшого просування вперед, тому що Авдіївка географічно розташована на підвищені. Тобто відкриваються перспективи на агломерацію Словʼянськ - Краматорськ, Покровськ теж є напрямком оперативного рівня.







Відповідно, з військового погляду є перспективи. А ще треба мати на увазі, що у звʼязку з тим, що зменшилася протяжність фронту, тобто вона скоротилася, у ворога звільняються війська. Росіяни атакували, маючи перевагу в чисельності живої сили, озброєнні й техніці. А після перегрупування загарбники будуть формувати новий резерв. Наразі ворог перегруповується для проведення подальших дій.

Боротьба з російськими літаками Су

Генерал зауважив щодо боротьби з плануючими авіаційними бомбами, що ворог сконцентрував свої сили для ураження наших об'єктів. Тобто противник збільшив свій потенціал, а саме ствольну артилерію та системи залпового вогню, а також засоби авіаційного ураження. Найбільш потужні та ефективні – це керовані авіаційні бомби (КАБ), які використовувалися ворогом в останні дні в кількості біля 60. Ефективність цих бомб суттєва, бо було видно, що наша сторона шукала способи боротьби з ними. ЗРК можуть бити по бомбах, але це важко. Найефективніший засіб – знищувати пускову платформу до того, як застосовується будь-яка зброя, тобто краще знищувати літаки та кораблі до того, як вони пускають ракети. Відповідно, у нас є необхідність протистояти цьому, але питання – де взяти нам такі засоби? Засобом можуть бути середньої та дальньої дії ЗРК, а у нас такі комплекси є в невеликій кількості, і вони мають протиракетні можливості. Ці комплекси треба було знімати з певних місць та несподівано перекидати. Таких варіантів ЗРК було три – Patriot, SAMP/T чи по програмі Franken SAM. Тобто десь пішли на ризики, знімали ці комплекси, перекидали й, відповідно, несподівано застосовували. Це застосування комплексів було ефективним та прогнозованим. Знищення трьох ворожих літаків Су – приклад саме такого підходу.

Романенко зазначив, що ці ЗРК десь знімаються, виконують завдання, а потім їм треба повертатися. По-перше, потрібно переміщатися після проведення пусків, щоб не бути знищеними. А по-друге, треба пам'ятати, що противник майже щодня використовує балістику, а у нас обмаль засобів ЗРК, які мають протиракетні спроможності. Відповідно, ЗРК мають повертатися та прикривати об'єкти від балістичних ракет. Це велика відповідальність як мінімум керівництва Повітряних сил, скорше таке питання було обговорено з головкомом генералом Сирським. А якщо враховувати, що знімалися з об'єктів з прикриттям проти балістики, то це обговорення можливо було на рівні президента.

Отже, підсумовуючи розмову з гостем, можемо зробити висновок, що операція під Авдіївкою була ризикованою, відповідальною та ефективною з огляду на те, що комплекси ППО знищили в тому числі й російські літаки, які завдали ударів КАБами. Сьогодні, 20 лютого, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав, що ворог зараз менше використовує авіацію, напевно оговтуючись від цієї несподіванки, а ми прагнемо того, щоб таких несподіванок у противника було все більше і більше.