Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Оборона противника крихка, перемелювання артилерією лінії захисту - це питання часу, - Згурець
Ексклюзив

Оборона противника крихка, перемелювання артилерією лінії захисту - це питання часу, - Згурець

10 липня, 2023 понедiлок
10:03
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що знищення ліній оборони противника може тривати від двох до чотирьох місяців

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Згадаємо ситуацію навколо Бахмута, де стоїть 72-га окрема мотострілецька бригада РФ, представники якої зверталися про відсутність забезпечення боєприпасами. А коли ми подивимося на південний фронт, то на мою думку, оборона противника крихка. У будь-якому разі бачимо, що всі тактичні та оперативні резерви ворога задіяні на південному фронті. Можливість знайти нові резерви у нього достатньо обмежена. Відповідно, тепер питання лише у часі щодо перемелювання нашою артилерією ліній оборони росіян. За різними оцінками цей процес може зайняти від двох до чотирьох місяців. Зараз ми говоримо про те, що перший місяць пройшов з забезпеченням тактичних успіхів та у  перевірці стійкості російської оборони. Зроблені висновки, ставку буде зроблено на артилерію, і саме це має забезпечити майбутнє захисту противника. А використання касетних боєприпасів суттєво допоможе проламуванню ворожої оборони", - сказав військовий експерт.

Згурець зауважив, що подальший розвиток подій покаже, наскільки російські підрозділи спроможні витримати тиск української армії.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів.

Також у суботу, 8 липня, повідомлялося, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

9 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед, а російські загарбники місцями опиняються в пастці.

10 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку звільнено 24 км², на півдні - 169 км²

Україна
Сергій Згурець
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Пєсков
8 липня, 2023 субота
Росію ніхто не ставив до відома: у Кремлі відреагували на повернення в Україну командирів з "Азовсталі"
легіон "Свобода Росії"
8 липня, 2023 субота
Легіон "Свобода Росії" анонсував нову операцію на території РФ
Лех Валенса
8 липня, 2023 субота
Я хотів навести порядок з Росією, коли ми розвалили Радянський Союз, але то було зарано, - Лех Валенса
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 липня
10:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
У НАТО немає одностайності щодо вступу України, американські касетні боєприпаси – яблуко розбрату. Акценти світових ЗМІ 10 липня
10:42
Готував ракетний удар по військовому шпиталю: на Миколаївщині СБУ затримала інформатора
10:31
The Rolling Stones випустили новий авторський альбом
Колекцію книг барабанщика The Rolling Stones виставили на аукціон
10:30
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 10 липня
10:11
Оновлено
на фото: будівля після російського авіаудару в Оріхові
Росіяни вдарили авіабомбою по місцю видачі гумдопомоги в Оріхові: 4 людини загинуло, 13 поранено
10:09
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Росія лякає світ ядерною палицею напередодні саміту країн НАТО
10:08
БМП. вбиті росіяни
Розвідка Британії пояснила високу смертність російських солдатів на війні в Україні
09:51
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 4 людини загинули, 18 отримали поранення. Ситуація в регіонах
09:46
Загрозливі напрямки на півночі України міцніше прикриють інженерними загородженнями, - Наєв
09:35
Ексклюзив
Українці побачать тактичні успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, - майор Кудряшов
09:21
Портрет однорукого ветерана, авторство якого було невідоме 6 десятиліть, виявився ранньою роботою художника Гейнсборо
09:17
Птахи
Близько 200 видів птахів будують гнізда з людського сміття, яке загрожує їхньому потомству, - вчені
08:52
ЗСУ
ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку 24 км², на півдні - 169 км²
08:45
Китай та США
Китай закликав США до "практичних дій" щодо санкцій
08:17
Іскандер-М
Вночі росіяни атакували балістикою об'єкт інфраструктури Миколаєва
08:14
Огляд
"Не дайте Україні вступити в НАТО": що готує саміт у Вільнюсі та хто проти вступу Києва до Альянсу
08:04
OPINION
Сергій Таран
Складна гра Ердогана
07:58
Інфографіка
Втрати РФ
Росія втратила в Україні 440 солдатів, 7 танків і 5 артсистем за добу, - Генштаб ЗСУ
07:53
КНДР
КНДР звинуватила літаки-розвідники США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
07:45
Курт Волкер
Волкер щодо заяви Байдена про неготовність України до Альянсу: це НАТО не готове прийняти Україну
07:42
Японія
Японію накрили аномальні зливи: щонайменше одна людина загинула
07:23
на фото: Судан
ООН попереджає про ймовірність тотальної громадянської війни у Судані
07:21
Китай
Китай відправив у космос новий експериментальний супутник
06:50
мобілізація росія, чмобікі
На полігоні Алтайського краю РФ тренуються понад 300 новобранців: серед них наркозалежні, хворі гепатитом і колишні ув'язнені
06:31
ПВК Вагнер
ISW: Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище
05:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Не можемо стояти на шляху США": Штайнмаєр підтримав рішення про передачу касетних боєприпасів Україні
05:26
Байден та Ердоган
Членство України та Швеції в НАТО та надання F-16: Байден поговорив з Ердоганом
01:10
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти мінують критичну інфраструктуру на захоплених територіях Запорізької області, - Федоров
00:50
Затоплені автівки. Сочі, ніч з 9 на 10 липня 2023 року
Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою
00:13
Путін
Коли ЗСУ дійдуть до Криму, Путін захоче переговорів, - Зеленський
00:00
Росія
Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
2023, неділя
9 липня
23:45
Києво-Печерська лавра
Вірян Московського патріархату сьогодні до Києво-Печерської лаври пускали за паспортами
23:43
Володимир Зеленський
ЗАЕС та ядерна небезпека: Зеленський висловився про загрозу зі сторони Росії
23:22
Сергій Лавров
Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили
23:11
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
23:04
Учасники сучасної історичної реконструкції поруч із пам'ятним знаком на полі Конотопської битви у Шаповалівці
Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів
22:40
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО, - Стефанішина
22:36
Ексклюзив
Чубаров
На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
22:20
Зеленський
"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
22:19
Володимир Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV