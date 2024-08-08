"Треба мати план, як ми живемо, якщо місяць немає електроенергії": експерт з питань енергоефективності Павлюк

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

Зокрема на думку експерта Україна до жовтня обходитиметься без графіків відключень електроенергії, а далі з початком осінніх холодів почне зростати і споживання електрики.

"Через відсутність додаткових джерел генерації в нас можуть бути проблеми. Тобто я чув різні полярні думки від енергетиків, одні з них стверджують, що якщо росіяни не будуть бомбити, то в нас все буде в принципі, ну більш-менш пройдемо, але якщо будуть бомбити, то ми не пройдемо нормально цей сезон", - розповів Павлік.

Він вважає, що слід готуватися до сценарію, за якого росіяни обстрілюють енергетичні об’єкти.

"Я схиляюся до того, що вони бомбити будуть, бо ми маємо справу з божевільними, вони спокійно можуть влупити по вихідних трансформаторах атомних електростанцій, не чіпаючи самі електростанції, але фактично припинивши видачу енергії від електростанції в нашу мережу. А це добра там половина, чи навіть більша половина на цей момент нашої внутрішньої генерації, тому з точки зору громадянина і з точки зору громади, я би готувався до найгірших сценаріїв, тобто нам треба мати сценарій, мати план, як ми живемо, якщо в нас місяць немає електроенергії, я би сформулював його таким чином", - розповів експерт.

Він додав, що це лише варіант, але і до нього слід бути готовими.

"Я би мав сценарій на те, що в нас місяць в конкретній громаді нема електроенергії, тобто ви мусите мати план, що ви робите, це не означає, що це 100% станеться, але якщо росіяни влуплять по вихідних трансформаторах атомних станцій Іскандерами, тобто я нагадаю, що фактично вони змогли продавити протиповітряну оборону Києва двічі практично, тобто вони коли влупили по Трипійській станції і вдруге, коли прилітало по центру Києва, в тому числі в Охматдит", - зазначив Святослав Павлюк.

І раптом росіяни все-таки це зроблять, за словами експерта, наслідки будуть дуже важкими.

Але до відключень слід готуватися і без урахування атак на енергетику, адже взимку стрімко зросте споживання.

"Існуючі баланси показують, що у нас буде дефіцит близько 4 Гвт з 18, тобто якщо припустити, що якусь частину цієї електроенергії або більшу частину буде віддано на роботу інфраструктури, тобто це комунальні підприємства, водопостачання, теплопостачання, це будуть заводи, котрі виробляють якусь військову продукцію або якусь критичну необхідну продукцію, харчова промисловість, то для населення залишиться там десь половина, тобто, грубо кажучи, якщо ми з 18 заберемо там 9-10 для критично необхідної інфраструктури, то фактично це означає, що населення буде отримувати лише відсотків 50-60 від необхідного, що означає знову ж таки, що половину часу електроенергії може не бути", - додав Павлюк.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку.

26 липня очільник Укренерго Кудрицький заявив, що енергетики готуються до найгірших сценаріїв узимку, проте станом на зараз ситуація в енергосистемі поліпшується. За його словами, серед причин – спад спеки й вихід із ремонту об'єктів генерації.

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