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Орбан відмовився вставати на хвилину мовчання в пам'ять про Навального і назвав росіянина шовіністом

27 лютого, 2024 вiвторок
10:07
Світ Саміт ЄС, Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Віктор Орбан та інші політики панівної партії Угорщини у понеділок, 26 лютого, відмовилися вшанувати пам'ять покійного російського опозиціонера Олексія Навального в парламенті

Про це пише Barron's з посиланням на Agence France Presse.

Зазначається, що Орбан, міністри уряду та законодавці від правлячої партії "Фідес" залишилися сидіти, коли опозиційний депутат Бенс Тордай попросив усіх встати хвилиною мовчання в пам’ять про Навального.

Угорський прем'єр подякував урядовим партійним групам "за холоднокровність у справі Навального".

Крім того, Орбан назвав загиблого російського опозиціонера шовіністом за висловлювання про грузинів.

"Шовіністи не заслуговують на повагу в угорському парламенті, а ті, хто називав грузинів "гризунами" під час російсько-грузинської війни, не матимуть пошани", - сказав він, посилаючись на слова Навального у 2008 році, за які він пізніше перепрошував.

Орбан також додав: "А все ж, нехай спочиває з миром".

Смерть Навального: що відомо

Федеральна служба виконання 16 лютого покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати покійного опозиціонера заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії. Наступного дня мати загиблого російського опозиціонера домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

Соратники Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика.

Теги:
Росія
Грузія
Угорщина
Олексій Навальний
Віктор Орбан
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