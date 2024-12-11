РФ спробує налагодити співпрацю з опозицією в Сирії, щоб залишити свої війська в країні, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Силова позиція Росії навколо Сирії продовжує відображати поточну обережну та нерішучу реакцію Кремля на падіння режиму Башара Асада", - вважають військові експерти.

Супутникові знімки Sentinel-2 від 10 грудня показують, що російські кораблі все ще не повернулися до сирійського порту Тартус і що російська Середземноморська флотилія все ще стоїть на відстані приблизно 8-15 км від Тартуса.

Аналітик з відкритих джерел М. Т. Андерсон ідентифікував чотири російські кораблі в цьому радіусі станом на 10 грудня — фрегат типу "Адмірал Головко Горшков", фрегат типу "Адмірал Григорович Григорович", підводний човен "Новоросійськ", вдосконалений підводний човен "Кіло" та "Вязьма" типу "Калінінграднефть".

Супутникові знімки від 9 грудня показали, що "Адмірал Григорович", "Новоросійськ" і "Вязьма" стояли в тому ж режимі, що й станом на 10 грудня.

Інші аналітики з відкритих джерел зазначили, що великий десантний корабель Балтійського флоту проєкту 775 "Олександр Шабалін" вийшов із морської зони Балтійського моря 10 грудня, потенційно для сприяння виведенню деяких російських військових засобів із Тартуса в Середземне море (потенційно Тобрук, Лівія).

Російський мілблогер заявив, що станом на кінець дня 9 грудня "статус Хмейміма (авіабази) і Тартуса висить у повітрі", а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що "важко передбачити", що буде в Сирії, але Росія продовжуватиме діалог з усіма країнами, які поділяють з Росією інтереси.

Супутникові знімки Maxar від 10 грудня показують, що російські літаки, вертольоти та відповідне військове обладнання залишаються на авіабазі Хмеймім (див. вбудовані зображення нижче).

"Постійна відсутність узгодженої відповіді Росії, як з точки зору військової позиції, так і риторичних заяв, свідчить про те, що Кремль все ще чекає, щоб сформулювати шлях уперед у Сирії, спостерігаючи за ситуацією на місці. Кремль, швидше за все, вагається щодо повної евакуації всіх військових активів із Сирії, якщо він зможе налагодити відносини з силами сирійської опозиції та перехідним урядом і продовжувати забезпечувати безпеку своїх баз і персоналу в Сирії", - йдеться у звіті ISW.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває у Росії "в безпеці".



