Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сирійські повстанці отримували допомогу від України, - WP

Сирійські повстанці отримували допомогу від України, - WP

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
14:31
Світ Сирійські повстанці

Україна надавала допомогу сирійським повстанцям, які повалили режим диктатора Башара Асада. Зокрема, Київ постачав дрони

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

З метою допомогти повстанцям угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" у Сирії, українська розвідка близько 4-5 тижнів тому направила до їхньої штаб-квартири в Ідлібі близько 20 досвідчених операторів БПЛА й передала близько 150 дронів.

"Мотивація України очевидна: зіткнувшись із російським натиском усередині своєї країни, українська розвідка шукала інші фронти, де вона може закривавити ніс Росії", - пише видання.

За словами джерел із західної розвідки, допомога з боку Києва зіграла скромну роль у поваленні режиму Асада. Однак ці зусилля були помітними в межах ширших прагнень України таємно завдати удару по операціях Москви на Близькому Сході, в Африці та всередині Росії.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

11 грудня у Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.

Теги:
Новини
Україна
Сирія
Башар Асад
військові
Близький Схід
безпілотник
ГУР
Військові новини
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
У Сирії військова база з росіянами перебуває в облозі, - ГУР
мікросхема, чіп, електроніка
Автор Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
РФ знайшла простий спосіб купувати чипи зі США для "іскандерів", КАБів і дронів, - Bloomberg
Ігор Клименко
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
15:21
Укренерго
Кабмін затвердив склад наглядової ради Укренерго
15:15
Актор, який озвучив аудіокнижку Артема Чапая The Ukraine, отримав американську нагороду SOVAS
15:09
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинуло подружжя, їхній будинок зруйновано вщент
15:00
російська школа
Росіяни на ТОТ змушують школярів проходити тести на знання конституції РФ
14:52
Дональд Туск
Туск повідомив, що домовився з Зеленським про взаємні візити на початку наступного року
14:34
Британська армія успішно випробувала нову лазерну зброю, збивши дрон у повітрі
14:28
Анонс
Легенди Чарівнолісся - виставав
У Києві відбудеться презентація інклюзивної аудіовистави "Легенди Чарівнолісся"
14:16
SkyUp
Авіакомпанія ​SkyUp оголосила про відновлення регулярних рейсів із Кишинева
14:11
Андрій Сибіга
Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу, – Сибіга
14:07
Джо Байден
Байден підготував для Трампа "дорожню карту" про безпеку щодо РФ, Китаю, Ірану та КНДР, - AP
14:07
OPINION
План Трампа: швидкість — не та категорія, яка точно веде до успіху
13:57
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:54
1000 гривень
Платіжний сервіс EasyPay вимкнув функцію повернення грошей через випадки переведення в готівку коштів "Зимової єПідтримки"
13:53
На фото: Репер Diddy
Адвокат імовірних жертв Diddy заявив, що кількість цивільних позовів проти репера сягає 300
13:48
Щомісяця постачали небезпечні психотропи на майже 5 млн грн: на Черкащині викрили діяльність двох нарколабораторій
13:31
Кая Каллас
Трамп має бути дуже сильним щодо РФ, якщо не хоче проблем із Китаєм, - очільниця дипломатії ЄС Каллас
13:23
Оновлено
Віктор Орбан і Володимир Путін. Ілюстративне фото
Орбан після зустрічі з Трампом поговорив телефоном із Путіним, зокрема й про Україну
13:22
У Раді з відновлення Охматдиту розповіли, на якому етапі зараз відбудова лікарні
13:17
Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде відчутне похолодання
13:03
Володимир Зеленський
Листопад і грудень стали рекордними місяцями російських втрат на війні в Україні, - Зеленський
12:50
Молдова
Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці
12:26
Нацгвардія
Норвегія у 2025 році продовжить військову підготовку українських нацгвардійців
12:24
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до восьми, 22 людини поранені, серед них дитина
12:21
Стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі
12:19
Урядова делегація України прибула до Берліна для зустрічі з керівництвом Німеччини й участі в бізнес-форумі
12:17
Колишньому нардепу Колесніченку заочно повідомили про підозру в держзраді
12:07
Новини Львова
Окупаційний "суд" у Донецьку оголосив вироки 9 захисникам Маріуполя
12:03
Росія навчилася впливати на вибори в Європі через нові технології, - Каллас
12:00
OPINION
Дурити партнерів: "слуги" планують залишити "правки Лозового"
11:57
Ексклюзив
Зеленський, Макрон, Трамп
Трамп уявлення не має, як завершити війну в Україні й що для цього потрібно робити, - Портников
11:41
Коронавірус
За перший тиждень зими майже 120 тис. українців перехворіли на грип, ГРВІ та коронавірус
11:28
Російських музикантів Noize MC та Монеточку номінували на Нобелівську премію миру - 2025, - росЗМІ
11:20
"Орешник" путін
Росія запустила нову дезінформаційну кампанію щодо ракет "Орешник"
11:20
ДОТ цьогоріч заощадив 17 млрд грн: їх спрямували на сухпаї, пальне та засоби індивідуального захисту
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Тиша на фронті можлива, якщо домовлятися про гарантії безпеки, а кредит у $20 млрд Київ не зможе витрачати на зброю. Акценти світових ЗМІ 11 грудня
11:14
1000 гривень
Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали вже понад 2 млн українців
11:09
електроенергія
Негода знеструмила 9 населених пунктів на Одещині: ситуація в енергосистемі 11 грудня
10:55
Канатна дорога в Києві
Через загибель юнака на канатній дорозі в Києві п'ятьом людям повідомили про підозру
10:44
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Українські правозахисники звернулися в МКС щодо розслідування вбивства військовополонених в Оленівці
10:44
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV