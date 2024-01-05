У держдепі заявили, що військова підтримка України буде меншою, ніж торік: названо причину

Про це на брифінгу заявив речник держдепу Метью Міллер, передає "Європейська правда".

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", – зазначив він.

За його словами, США вважають, що поступове зменшення рівня підтримки стимулюватиме Україну самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", – наголосив Міллер.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня 2023 року Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні.

4 січня Кірбі зазначив, що йому невідомо про жодне швидке рішення щодо можливого поновлення військової допомоги Україні.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б" на випадок припинення допомоги з боку США.