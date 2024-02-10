У ГУР розповіли деталі евакуації українців із Гази

Про це пише ГУР.

"Завдання отримали одразу 7 жовтня 2023 року. Розробляли декілька варіантів евакуації, але завжди щось іде не за планом, завжди є якісь ризики. Це була така активна гра, в якій нам довелось весь час ухвалювати нові рішення", - сказав офіцер ГУР МО України з позивним "Двадцять Перший".

За його словами, перші українці були евакуйовані 7 листопада 2023 року, раніше зробити це було неможливо. Крім цього, було декілька етапів евакуації: перший - збирали списки громадян та подавали їх для затвердження, потім українців уже вивозили з Гази.

Водночас він уточнив, що ця спецоперація закінчилася у грудні 2023 року, коли вийшла третя група українців. Далі евакуація проводилася меншими групами за участю посольства.

"Ситуація була дуже чутлива і впливова для сприйняття України серед західних партнерів, в арабському світі", - додав розвідник.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись із сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, з території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилися 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази 7 листопада.

8 листопада з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Окрім того, Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Невдовзі Корнійчук повідомив, що 11 листопада з сектора Гази евакуювали 11 українців та 9 громадян Молдови, а речник українського МЗС поінформував, що 24 листопада з Гази до Єгипту евакуювали ще 8 українців.

Корнійчук повідомив, що станом на п'ятницю, 1 грудня, ще 146 українців висловили бажання евакуюватися з сектора Гази.

У п'ятницю, 8 листопада, Володимир Зеленський заявив про евакуацію ще 39 громадян України з сектора Гази. Наразі вони знаходяться на безпечній території.

10 грудня операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно була завершена.