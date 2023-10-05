Тривають кровопролитні бої по лінії залізниці біля Кліщіївки та Андріївки, ворог починає змінювати тактику. Колонка Сергія Згурця

Нові призначення у Міноборони України

Почну з кадрових призначень у Міністерстві оборони. Сьогодні, 5 жовтня, уряд оголосив, що у міністра оборони України Рустама Умєрова будуть вже три нових заступники. Ці позиції залишалися вакантними. Призначено трьох людей - це Дмитро Кліменков, Іван Гаврилюк і Станіслав Гайдер.

Насамперед почну з Дмитра Кліменкова, тому що він призначений на посаду, яка буде відповідати за закупівлі. Дмитро Кліменков тривалий час працював з Рустемом Умєровим у Фонді державного майна, і ми розуміємо, що Умєров довіряє Кліменкову одразу на двох важливих ділянках. Вперше людина буде відповідати одразу за два напрямки - це закупівлі озброєнь у межах 300 млрд грн на наступний рік, а також за закупівлю нелетальних систем - це харчі, одяг і таке інше. Все це зараз буде сконцентровано в руках у Дмитра Кліменкова.

Іван Гаврилюк відповідатиме за військово-технічну політику. Свого часу він був начальником тилу у ЗСУ. Працював у Німеччині у координаційній комісії, яка забезпечує постачання озброєнь до України. Він буде перепрофільовувати ОПК (оборонно-промисловий комплекс) України на співпрацю з НАТО на номенклатуру, яку виготовлятимуть наші підприємства. Тобто буде таким ланцюжком у поєднанні України з нашими закордонними партнерами.

Станіслав Гайдер - це заступник, який відповідатиме за розбудову Міністерства оборони. Буде забезпечувати прозорість, підзвітність з питань розвитку самого Міноборони як структури. Це стосується того, аби зняти будь-які звинувачення щодо певних корупційних дій і створити систему, яка унеможливлює корупційні процеси. І це відповідає натякам наших закордонних партнерів, зокрема США, щодо усіх структурних змін у різних міністерствах, аби позбавитися натяків на корупцію.

Про лінію фронту

Почну з Бахмута. На цьому напрямку, після того, як два тижні тому противника було вибито з Кліщіївки та Андріївки, зараз тривають кровопролитні бойові дії по лінії залізниці, яка проходить поблизу цих населених пунктів. І далі до Курдюмівки, де ворог так само тримає оборону, а ЗСУ тиснуть на цей населений пункт з двох напрямків.

За минулу добу 6 разів ворог використовував авіацію. Сталося 9 бойових зіткнень, які були безуспішними для окупантів. Для підтримки своїх військ навколо Бахмута й у самому місті ворог стягує значну кількість особового складу й техніки. Коли ми говоримо про Бахмут, то там перебуває десь 10 тис. ворожого особового складу. Навколо Бахмута, на напрямку від Лимана до Авдіївки, йдеться про 50 тис. особового складу противника.

Головне завдання ЗСУ полягає у тому, аби закріпитися на позиціях, які відбиті у загарбника, та створити передумови для знищення ворожої сили й техніки. Питання звільнення Бахмута поки що передчасне, але процес пов’язаний з перемелюванням противника шляхом артилерії - вкрай важливий елемент, щоб зменшувати потенціал ворога й не давати йому перекидати свої підрозділи на інші ділянки фронту.

До речі, зараз противник починає змінювати тактику. Раніше він вдавався до атакуючих дій угрупованнями десь по 5-8 людей. А сьогодні я мав розмову зі своїм товаришем, який перебуває на цій ділянці, і він каже, що ворог за залізницею намагається просуватися маленькими групами по 2-3 людини. Ці окупанти намагаються займатися фортифікацією. Тобто вони роблять лунки, закопуються, щоб створити мережу дрібних фортифікацій, якими можна скористатися, коли наші активно використовують артилерію. Наразі саме значна кількість артилерії дозволяє знищувати противника навколо Бахмута й у самому місті.

Майор Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ, розповів, що після звільнення Андріївки та Кліщіївки у ворога утворилася певна проблема. А саме, лінія оборони, яка прямувала від Бахмута до Горлівки, вирізана саме напроти цих населених пунктів. Весь цей час противник намагався відновити своє втрачене положення. Він задіює усі переваги, які має, це і велика кількість артилерійських засобів, і велика кількість боєкомплекту. А також використовує велику кількість особового складу, намагаючись заткнути дірку, яку ЗСУ утворили на цих напрямках. Але ініціатива на передньому краї на боці ЗСУ, що дозволяє контролювати пересування противника, перебування його на передній лінії та ворожу логістику. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою.

Виставка зброярів у Словаччині та перші результати

А далі перейдемо до збройової теми й спочатку поговоримо про Словаччину. Президентка Словаччини виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні у зв'язку з підсумками парламентських виборів. Цими днями у Братиславі проходить міжнародна оборонна виставка IDEB-2023, у якій беруть участь виробники з майже 20 країн, у тому числі туди поїхали й представники України. Зокрема українська продукція там представлена Національною асоціацією підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Серед цих підприємств є і "Українська бронетехніка".

Роман Шеленг, начальник управління маркетингу ТОВ "Українська бронетехніка", розповів, що на об'єднаному стенді NAUDI представлені такі компанії як "Українська бронетехніка" з автомобілями "Новатор" у двох різних модифікаціях, 5-ти та 10-тимісний. Також представлений спільний проєкт "Української бронетехніки" та Краматорського заводу важкого верстатобудування - це 155 мм гаубиця "Богдана". Від компанії Ukrspecsystems презентований розвідувальний безпілотник MINI SHARK. До того ж на виставці представлені українські компанії з виробництва гальмівних парашутів для винищувачів та з виробництва радарів P-18, 3D радарів.

Начальник управління маркетингу ТОВ "Українська бронетехніка" пояснив, що участь українських компаній у виставці – це пошук технологічних партнерів, які можуть допомагати у постачанні елементної бази, новітніх зразків обладнань. Всі іноземні партнери з країн, які мають членство у НАТО, тому стандарти відповідні. По-перше, увага акцентується на тому, що підприємства мають всі зусилля спрямовувати на постачання ЗСУ. А у майбутньому, коли подолаємо російську агресію, почнемо експортувати озброєння високої якості, яке пройшло реальні випробування на полі бою. Зі всіх сторін є зацікавленість у такій тісній співпраці.

Шеленг повідомив, що за результатами проведення цьогорічної виставки є досягнення та деякі домовленості щодо можливої організації тренувальних центрів на території України для потреб військово-повітряних та збройних сил. Є домовленості по кооперації з підвищення балістичної стійкості броньованих автомобілів. Також проведені перемовини з компаніями, що виробляють та постачають країнам НАТО контрснайперські й акустичні системи, контрбатарейні радари. Завжди наголошуємо на тому, що ми готові та хочемо спільно виробляти це обладнання на підприємствах ОПК України. Ми готові розміщувати на своїх майданчиках необхідне обладнання для спільного виробництва якихось над високотехнологічних речей. Тому на сьогодні відбуваються технічні перемовини.