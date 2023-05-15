Військова допомога ЗСУ від Великої Британії

Велика Британія знову в авангарді допомоги Україні. Спочатку саме Лондон зрушив з мертвої точки постачання танків ЗСУ. Потім першим надав далекобійні ракети Storm Shadow, а тепер взявся за літаки. Сьогодні президент України та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили перспективу надання Україні винищувачів західного зразка та створення коаліції винищувачів. А ще Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів на F-16 для України. Про це йдеться у заяві британського уряду. Хоча є певні деталі, тому що у королівських ВПС на озброєнні немає F-16, однак є можливості з навчання. До літа вони мають відкрити навчальний центр, а літаки постачатимуть інші країни з коаліції винищувачів. Але без згоди Вашингтона ймовірно не обійдеться, тому що США є виробником цих літаків. Це хороша новина, але з цим кроком партнери дещо затягнули. Війна навряд чи закінчиться у поточному році, а винищувачі все одно будуть потрібні Україні на перспективу. Добре, що саме Британія просуває цей процес.

Ситуація у Бахмуті та навколо міста

Наші військові витискають ворожі підрозділи від півночі та півдня Бахмута на флангах. Вже убезпечили постачання через Хромове та Іванівське, і тепер орієнтовані закріпитися на панівних висотах у Берхівці та над Кліщіївкою. У самому Бахмуті вагнерівці, попри втрати, вперто намагаються витіснити наші підрозділи з міста. Тривають вкрай інтенсивні бої у забудові північно-західної частини Бахмута. Таке враження, що ситуація на флангах деморалізуюче впливає на ворога. Українські успіхи на північному та південному флангах міста ставлять під сумнів подальшу здатність армії Росії захопити нові та утримувати вже взяті райони Бахмута.

Авдіївський напрямок

Ворог намагається діяти й на інших напрямках. На Авдіївському напрямку противник певний час так само намагався оточити Авдіївку з півночі та півдня, аби примусити наші війська залишити район оборони. Ці надії ворога теж виявилися марними, але у цій загарбницькій істерії російські окупанти 15 травня здійснили черговий ракетний обстріл Авдіївки. Внаслідок ворожої атаки є загиблі серед мирних мешканців.

Валерій Прозапас, капітан ЗСУ, розповів, що на Авдіївському напрямку інтенсивність штурмових дій впала. Це було помітно кілька тижнів тому, коли на деяких ділянках ворог почав переходити до оборони. Противник заміновує підходи до своїх позицій замість висування штурмових груп. Також помітно поменшало особового складу російських військ. Наша розвідка доповідає, що ворог суттєво укріплює запасні рубежі та перегруповується. Скоріш за все, окупанти перекидають на Бахмут найбільш боєздатні підрозділи, щоб якось вирівняти ситуацію. Оточення Авдіївки ворогу не вдалося й вже не вдасться, проте ніхто не розхолоджується. Майже кожного дня прилітає у населені пункти, які розташовані поруч з Авдіївкою. Багато з населених пунктів - це тепер тільки назви на карті, їх вже не існує.

Капітан ЗСУ зауважив, що недооцінювати ворога не можна. Однак в армії РФ є військові, які навіть не можуть орієнтуватися на місцевості, їх цьому не навчили. У швидкому темпі вони були закинуті на фронт у жахливі умови, відповідно, мотивації у них немає. Ворожі артилерійські підрозділи, які укомплектовані більш професійним особовим складом, усвідомлюють, що українські сили переважають в управлінні, засобах звʼязку та розвідці. Противник змушений відводити свої вогневі засоби якомога далі від лінії зіткнення. Ворог бʼє не по позиціях ЗСУ, а по квадратах, а під вогневе ураження потрапляє цивільне населення.

Прозапас підкреслив, що Авдіївка велике місто. Якщо ворог намагатиметься провести військову операцію, щоб просунутися у місті, то їм потрібно пів року готуватися. Тут немає стратегічної вигоди для російської армії. Вони можуть тільки методично знищувати Авдіївку, щоб тримати угруповання ЗСУ на цьому напрямку. Росіяни не воюють з армією, вони воюють з інфраструктурою та населенням. Така війна приведе їх до колапсу.

Нові ініціативи від Великої Британії

А далі поговоримо про зброю, яка нам потрібна. Зараз президент України здійснює велике турне країнами Європи: Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія. Як стало відомо раніше, Велика Британія на цьому тижні передала нам далекобійні ракети Storm Shadow, але в ході візиту Володимира Зеленського до Лондона з'явилася інформація про низку нових ініціатив від Великої Британії, й мова не лише про літаки.

Іван Киричевський, експерт видання Defence Express вважає, що Україні британці дають далекобійні дрони не стільки для того, щоб бити по цілях безпосередньо на полі бою, а скоріше по тилових об'єктах армії РФ на вказану глибину орієнтовно 200 км і більше. Концептуально це має нагадувати щось на кшталт нашої імпровізованої розробки Ту-141 "Стриж", у якій вставляється бойова частина з авіабомби й це використовується для доставляння "бавовни" по ворожих об'єктах. Якщо перебирати всі можливі варіанти від британців, то у першу чергу згадується те, що компанія QinetiQ вирішила переробити на дрон-камікадзе сімейство своїх безпілотників Banshee та поставила на них два двигуни. Для більш масового виробництва таких дронів повинні використовуватися технології 3D – друку, а інші важливі параметри, які могли дати розуміння ворогу про потенціал цієї розробки, на щастя, лишаються невідомими.

Експерт видання Defence Express додав, що інший варіант дронів-камікадзе від Великої Британії — проєкт FireShadow, над яким у 2016 році працював англійський філіал компанії МBDA. Він має радіус застосування приблизно 100 км. Цей дрон-камікадзе створений, щоб знищувати важливі об'єкти, які безпосередньо впливають на поле бою: ЗРК, РЛС, РЕБ.

Киричевський підсумував, якби ми отримали разом і дрони Banshee для ударів на глибину 200 км, і FireShadow для знищення російських ППО – це була б оптимально гарна картина. Вона не тільки б заставляла рясніше цвісти "бавовні" по ворожих тилах, а й остаточно б прибрала перевагу росіян у РЕБ.