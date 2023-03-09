Вихвалявся банківським шахрайством: у США помер російський мільярдер
У віці 56 років помер мільярдер Сергій Гришин, який зізнавався у пограбуванні банківської системи Росії та створенні шахрайських схем
Про це пишуть російські ЗМІ.
За даними Baza, Гришин помер 6 березня. Телеграм-канали стверджують, що близько місяця тому його госпіталізували з порушенням мозкового кровообігу (Mash повідомив про госпіталізацію бізнесмена 6 лютого). Як зазначає Mash, згодом у мільярдера також розвинувся сепсис.
Де саме помер Гришин, телеграм-канали не уточнюють. Проте, як стверджував Life, з 2008 року бізнесмен мешкав у Каліфорнії, США. 2018 року Гришин звернувся до президента США з проханням надати американське громадянство.
Гришин почав займатися підприємницькою діяльністю у 1987 році з випічки печива та хот-догів, які продавав у своїй московській квартирі.
1994 року він разом із партнерами Андрієм та Дмитром Суздальцевими купив банк "Луб'янка". Потім його перейменували на "Росєвробанк".
У 2018 році бізнесмен опублікував відеозвернення, в якому він розповідав, як у 90-х грабував банківську систему Росії і "практично довів" її "до колапсу".
Крім того, Гришин розповідав, що брав участь у різних видах шахрайства. Зокрема, він стверджував, що придумав популярну схему з підробленими авізо, — фальшивими повідомленнями, за допомогою яких у банках перевели в готівку грошові суми, — і через неї вивів багато грошей у Росії та Естонії.
Згодом у розмові з "Лентою.ру" мільярдер стверджував, що зробив свої заяви у "стресовому стані".
Крім того, "РосЄвробанк" також фігурував у розслідуваннях антикорупційних організацій через епізоди відмивання грошей через Молдову та Латвію. При цьому, як зазначає Секрет Фірми, це не завадило Гришину в 2018 році продати свою частку в банку.
У 2020 році Гришин продав принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл особняк у Санта-Барбарі майже за $15 млн.
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