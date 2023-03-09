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Вихвалявся банківським шахрайством: у США помер російський мільярдер

9 березня, 2023 четвер
01:33
Економіка У віці 56 років помер російський банкір Сергій Грішін

У віці 56 років помер мільярдер Сергій Гришин, який зізнавався у пограбуванні банківської системи Росії та створенні шахрайських схем

Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними Baza, Гришин помер 6 березня. Телеграм-канали стверджують, що близько місяця тому його госпіталізували з порушенням мозкового кровообігу (Mash повідомив про госпіталізацію бізнесмена 6 лютого). Як зазначає Mash, згодом у мільярдера також розвинувся сепсис.

Де саме помер Гришин, телеграм-канали не уточнюють. Проте, як стверджував Life, з 2008 року бізнесмен мешкав у Каліфорнії, США. 2018 року Гришин звернувся до президента США з проханням надати американське громадянство.

Гришин почав займатися підприємницькою діяльністю у 1987 році з випічки печива та хот-догів, які продавав у своїй московській квартирі.

1994 року він разом із партнерами Андрієм та Дмитром Суздальцевими купив банк "Луб'янка". Потім його перейменували на "Росєвробанк".

У 2018 році бізнесмен опублікував відеозвернення, в якому він розповідав, як у 90-х грабував банківську систему Росії і "практично довів" її "до колапсу".

Крім того, Гришин розповідав, що брав участь у різних видах шахрайства. Зокрема, він стверджував, що придумав популярну схему з підробленими авізо, — фальшивими повідомленнями, за допомогою яких у банках перевели в готівку грошові суми, — і через неї вивів багато грошей у Росії та Естонії.

Згодом у розмові з "Лентою.ру" мільярдер стверджував, що зробив свої заяви у "стресовому стані".

Крім того, "РосЄвробанк" також фігурував у розслідуваннях антикорупційних організацій через епізоди відмивання грошей через Молдову та Латвію. При цьому, як зазначає Секрет Фірми, це не завадило Гришину в 2018 році продати свою частку в банку.

У 2020 році Гришин продав принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл особняк у Санта-Барбарі майже за $15 млн.

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  • 23 лютого під Москвою знайшли мертвим В’ячеслав Ровнейко, російського олігарха з оточення Єльцина та Наришкіна.
  • 27 лютого у Москві помер 71-річний кремлівський політтехнолог Гліб Павловський, який 2004 року активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.
  • 28 лютого стало відомо, що у Москві в клініці "за дивних обставин" на 55-му році життя помер ексрадник Кадирова, колишній банкір Петро Чувілін, засуджений за шахрайство в особливо великих розмірах.
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Кримінал
Росія
США
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