Вихвалявся банківським шахрайством: у США помер російський мільярдер

Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними Baza, Гришин помер 6 березня. Телеграм-канали стверджують, що близько місяця тому його госпіталізували з порушенням мозкового кровообігу (Mash повідомив про госпіталізацію бізнесмена 6 лютого). Як зазначає Mash, згодом у мільярдера також розвинувся сепсис.

Де саме помер Гришин, телеграм-канали не уточнюють. Проте, як стверджував Life, з 2008 року бізнесмен мешкав у Каліфорнії, США. 2018 року Гришин звернувся до президента США з проханням надати американське громадянство.

Гришин почав займатися підприємницькою діяльністю у 1987 році з випічки печива та хот-догів, які продавав у своїй московській квартирі.

1994 року він разом із партнерами Андрієм та Дмитром Суздальцевими купив банк "Луб'янка". Потім його перейменували на "Росєвробанк".

У 2018 році бізнесмен опублікував відеозвернення, в якому він розповідав, як у 90-х грабував банківську систему Росії і "практично довів" її "до колапсу".

Крім того, Гришин розповідав, що брав участь у різних видах шахрайства. Зокрема, він стверджував, що придумав популярну схему з підробленими авізо, — фальшивими повідомленнями, за допомогою яких у банках перевели в готівку грошові суми, — і через неї вивів багато грошей у Росії та Естонії.

Згодом у розмові з "Лентою.ру" мільярдер стверджував, що зробив свої заяви у "стресовому стані".

Крім того, "РосЄвробанк" також фігурував у розслідуваннях антикорупційних організацій через епізоди відмивання грошей через Молдову та Латвію. При цьому, як зазначає Секрет Фірми, це не завадило Гришину в 2018 році продати свою частку в банку.

У 2020 році Гришин продав принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл особняк у Санта-Барбарі майже за $15 млн.