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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Макрон вже здобув політичну перемогу над Путіним, перевернувши шахівницю, - Піонтковський

23 березня, 2024 субота
14:08
Війна з Росією Еммануель Макрон

Андрій Піонтковський, знаковий політичний експерт з Вашингтона в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Макрон своєю концепцією "жодних червоних ліній, ми не виключаємо нічого" позбавив Путіна можливості шантажу

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Повторю важливий тезис Макрона про те, що єдина зараз європейська армія – та, що б’ється в Україні, її необхідно посилити зброєю. І дуже важливе його формулювання - жодних червоних ліній. Я не виключаю нічого, у тому числі й надсилання французьких солдатів і солдатів інших країн. І дуже важливий наголос з боку Макрона, що їхні військовослужбовці вже беруть участь у війні в Україні, зазначивши, що британські та французькі спеціалісти обслуговують системи Storm Shadow та SCALP, які передано Україні. Я вважаю, що ця концепція участі західних військових скерована насамперед на питання, яке пов’язане з літаками. Мовляв, дивіться: жодних політичних перешкод постачанню літаків нема, американці їх прибрали, і жодних економічних питань нема – є питання логістики", - зауважив Андрій Піонтковський.

На його думку, для успіху потрібні не десятки, а дві сотні літаків, однак не можна підготувати українських пілотів для двох сотень літаків. Справа ж не в одному пілоті, бо на кожного пілота ще п’ятеро людей обслуги, в тому числі й аеродромів. Концепція Макрона, щоб скерувати авіацію країн НАТО, і це може розв'язати питання війни.

"Французи, європейці не можуть зараз віддати Україну, бо чудово розуміють, що вони наступні й що жоден Трамп їх не захистить. І ніхто їх не захистить, окрім української армії, але забезпеченої постачанням сучасної західної зброї. Ось у чому полягає концепція Макрона, на мій погляд. Європа вже зараз постачає достатню кількість озброєння. Макрон уже здобув політичну перемогу над Путіним, він перевернув шахівницю, сказавши, що французькі війська вже там і що він не ставить жодних обмежень. Негайно Путін відреагував на цю ініціативу, і це найкраща ілюстрація його планів на своєму 5-му президентстві. У перший день він сказав, а це була його найперша реакція, що ми (РФ, - ред.) можемо вдарити по французькій території й у нас є не лише звичайна зброя. Макрон негайно відповів, що Франція теж має ядерну зброю. І цим погрози Путіна відразу ж обнулилися", - прокоментував політичний експерт.

За його словами, зараз на всіх російських патріотичних каналах розгорнулася дискусія, це Z-бидло обурене і каже, що по суті Макрон оголосив війну Путіну, Росії. І російські патріоти запитують, чому ж ми досі не завдали ударів по Франції?

"Та тому й не завдали, що чудово розуміють, що, якщо завдадуть удару по Франції, Німеччині, Польщі чи будь-якій іншій країні, то негайно автоматично спрацює 5 стаття  НАТО й у відповідь Путіну буде завдано удару. Власне, ударом по французькій території він введе в дію проти себе весь арсенал НАТО. Його вже непокоїтиме не те, 40 чи 60 літаків дадуть голландці, а потенційно всі 6 тисяч літаків F-16, які є в НАТО, можуть бути застосовані проти нього, і він це розуміє. Однією своєю концепцією "жодних червоних ліній, ми не виключаємо нічого" Макрон позбавив Путіна можливості шантажу, йому нічим відповісти", - резюмував Піонтковський.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

Віцепрезидент держдуми РФ пригрозив Парижу ядерним ударом. Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців"


 

Теги:
Україна
Польща
Франція
зброя
Володимир Путін
Німеччина
ядерна зброя
Емманюель Макрон
НАТО
F-16
зброя для України
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