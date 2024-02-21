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Війна з Росією: хроніка
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Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Навального - забезпечити перемогу Україні, - генсек НАТО

21 лютого, 2024 середа
08:44
Війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять опозиціонера Олексія Навального - забезпечити перемогу Україні

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Частково - щоб запобігти подальшим здобуткам Росії, але забезпечити водночас можливості України звільнити більше території. І я глибоко вірю, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального - це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а перемогла Україна", - сказав він.

Він також згадав про пакети допомоги, які нещодавно виділили Швеція й Канада, а також безпекові запевнення на "мільярди доларів додаткової підтримки", угоди про які Україна підписала з Німеччиною та Францією.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії не дозволяли класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

Близьким Навального відмовлялися показувати та віддавати його тіло. Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути. 

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів із покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Міністерства закордонних справ низки європейських країн у понеділок і вівторок, 19–20 лютого, викликали на килим російських послів через смерть Навального.

20 лютого стало відомо, що Путін підвищив до генерал-полковника заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Бояринєва після смерті Навального в колонії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не проводитиме незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера. Також він назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними". Навальна заявила, що їй байдуже на його коментарі, а єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального. Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те що вона нібито порушує правила платформи. Віддати тіло сина публічно просила й мати Навального Людмила.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Олексій Навальний
Єнс Столтенберг
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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