Україна готує план "Б", якщо у США не схвалять допомогу Києву, - очільник Мінфіну

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що у нижній палаті рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - сказав він.

Марченко підкреслив, США постійно запевняють Україну, що вона отримає допомогу. Тому, за його словами, цей варіант залишається основним. Однак Україна напрацьовує план "Б".

"Варіант Б, як ми вже вказали, звернення до всіх держав Групи семи, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку Штатів, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити Америку", - пояснив він.

Водночас міністр додав, що це можуть бути не тільки країни Великої сімки, а й, наприклад, держави Північної Європи, що підтримують Україну.

"Варіанти різні є, але зараз я вважаю, що є достатньо підстав очікувати на позитивні рішення в конгресі", – підкреслив очільник Мінфіну.