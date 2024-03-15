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Україна готує план "Б", якщо у США не схвалять допомогу Києву, - очільник Мінфіну

15 березня, 2024 п'ятниця
21:33
Війна з Росією Сергій Марченко

Україна готує план "Б" на випадок, якщо у Сполучених Штатах Америки не схвалять допомогу Києву: він передбачає звернення до всіх держав G7 щодо збільшення їхніх вкладів, які б замістили фінансування США

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що у нижній палаті рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - сказав він.

Марченко підкреслив, США постійно запевняють Україну, що вона отримає допомогу. Тому, за його словами, цей варіант залишається основним. Однак Україна напрацьовує план "Б".

"Варіант Б, як ми вже вказали, звернення до всіх держав Групи семи, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку Штатів, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити Америку", - пояснив він.

Водночас міністр додав, що це можуть бути не тільки країни Великої сімки, а й, наприклад, держави Північної Європи, що підтримують Україну.

"Варіанти різні є, але зараз я вважаю, що є достатньо підстав очікувати на позитивні рішення в конгресі", – підкреслив очільник Мінфіну.

  • 13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.
  • 14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.
  • 28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.
  • 29 лютого Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.
  • 1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.
  • 13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту
  • 14 березня повідомлялося, що нижня палата конгресу США має ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України максимум до кінця наступного тижня.
  • Того ж дня Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який матиме "суттєві зміни". Він висунув ідею, що підтримка може бути у вигляді ленд-лізу або кредиту. Таку ініціативу розкритикували в Білому Дому.
Теги:
Світ
Україна
G7
США
допомога Україні
Економіка
допомога США Україні
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