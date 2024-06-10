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Аналітика

Про унікальні випадки знищення російських військових цілей. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
10 червня, 2024 понедiлок
20:49
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Використання американських ракет ATACMS та українських дронів Силами оборони України стає все більш результативним

Зміст

Ураження ворожих цілей українськими дронами та ATACMS

Використання американських ракет ATACMS та наших дронів Силами оборони України стає все більш результативним. За вихідні й за сьогодні 10 червня сталося декілька таких випадків, які можна назвати вперше. Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні повідомив, що наші військові ракетним озброєнням уразили позиції одразу трьох дивізіонів зенітно-ракетних комплексів РФ в окупованому Криму. Один новітній С-400 у Джанкої і два ЗРК біля Чорноморського та Євпаторії. Тобто три дивізіони за раз - це вперше такий результат дії ATACMS.

Учора, 9 червня, вперше за весь час повномасштабної війни українські дрони здійснили атаку по цілях в акваторії Азовського моря. Були влучення в російські судна поблизу порту Таганрог.

А третім унікальним випадком є атака українськими дронами 8 червня на летовище Ахтубінськ за 600 км й ураження російського найновішого літака Су-57. Це вперше в історії, де винищувач пʼятого покоління став жертвою дронів. ПКС РФ до цієї атаки мали у бойовому складі лише 6 таких літаків. Тепер на один стало менше. Тож розвідка цілей і засоби ураження в Силах оборони працюють дуже добре.

Ситуація на лінії фронту

Поговорімо про те, що відбувається поблизу Часового Яру. Вчора окупаційна російська армія  демонструвала відео, де вони мали просування в східній частині міста. Це мікрорайон з назвою Канал. Проте сьогодні місто повністю контролюється Силами оборони України, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр", розповів, що його бригада відповідає за зону від Курдюмівки до Кліщіївки. Є підрозділи, які допомагають саме в районі на Часів Яр. У районі Курдюмівки й Андріївки за тиждень змін не відбулося. Ворог там не просувається, але тривають постійні атаки особливо в районі Кліщіївки.

Десь 50% Кліщіївки залишається під контролем ворога. Намагаємося вибити росіян зі східної сторони Кліщіївки, куди противник постійно кидає підкріплення. З боку Сил оборони України є успішні контратаки, а десь росіяни проходять, тобто постійні "гойдалки" в районі Кліщіївки. Загарбники атакують різноманітною зброєю. Сьогодні, 10 червня, вночі була велика навала ворожої артилерії в районі Кліщіївки та Іванівського. Тобто росіяни тиснуть на Часів Яр. Наразі ворога в Калинівці немає, його вибито. Але там тривають позиційні бої. Противник то заходить, то виходить.

Військовослужбовець зазначив, що в Іванівському ворог не просунувся, але просунувся в районі Новий. Бо всі кажуть - район Канал, адже цей район розташований за каналом Сіверський Донець - Донбас. У росіян із південної сторони був невеликий прохід через Канал, і вони намагалися у перших будинках закріпитися. Та вже понад тиждень їм це не вдається, але там в окупантів був прохід. А ось в районі Новий у ворога є просування.

Бабичев зазначив, що декілька днів росіяни випалюють все навколо, застосовуючи "сонцепьокі". Сьогодні бачили, як чотири "сонцепьоки" одночасно прийшли й почали гатити. Навкруги все горить та палає, обороняти дуже важко. Росіяни використовують тактику спаленої землі, випалюючи все. Тобто, якщо "сонцепьоками" все закидати, то можна прийти й прапорець свій поставити на руїнах. Ось така у росіян перемога.

Пан Андрій, розказав, що противник постійно використовує КАБи, більша частина йде на Часів Яр, менше йде на міста - Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Десь пару тижнів тому ворог почав щільно використовувати "Урагани". Причому використовують цілими дивізіонами, виїжджаючи й випускаючи повністю всі касети. Є велика проблема в тому, що противник використовує дрони-камікадзе й скиди, бо РЕБ не вистачає, щоб їх глушити. Росіяни також застосували боєкомплект з "Урагану" для дистанційного мінування. Цю касету з пелюстками вони чіпляють до Mavic, потім підлітають і скидають. І поки така касета летить, вона розкидає ці пелюстки. Ось так вони вже дистанційно, локально мінують. Ось так росіяни воюють.

Боєць 93-ї ОМБр підкреслив, що бригада поповнюється, приходять новенькі. Тривають постійні тренування різних підрозділів. Рекрутингова кампанія працює добре. Наші інструктори гарно працюють з усіма, бо знають:якщо погано навчать, то потрібно буде додавати особовий склад, а нам цього не потрібно. Ми за те, щоб зберегти свій особовий склад і навчити його, щоб він був професійним.

Лиманський напрямок

Далі поговоримо про Лиманський напрямок, який є менш медійним, але від цього не стає простим, тому що тут відбуваються атаки й на Терни, і на Торське, йдуть постійні бої біля Білогорівки та в Серебрянському лісництві. Ці спроби ворога обертаються для нього значними втратами, однак і для наших Сил оборони на цих ділянках вкрай непросто.

Ростислав з позивним Рост, військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї ОМБр, зауважив, що його побратими стоять на напрямку головного удару ворога, у найгарячіших місцях. Однак усі позиції українські оборонці утримують стабільно та завдають значних утрат противнику. Російські вояки вже не застосовують броньовану техніку на цьому напрямку, бо бійці 60-ї ОМБр знищують її ще на підступах до позицій ЗСУ.

Загарбник використовує тактику малих груп, велику кількість FPV-дронів та скидів. Наразі російські окупанти залучають до свого арсеналу нервово-паралітичний газ та інші види газів, які спричиняють важкі наслідки для здоров'я людини. Українські бійці готові й до таких варіантів, на всіх позиціях мають відповідний захист.

Військовослужбовець розповів, що тактика у бійців його бригади та ЗСУ в цілому – грамотно використовувати всі елементи зброї, тобто і FPV-дрони, і скиди, і Mavic, і міномети, і артилерію, і роботизовані системи – все це треба використовувати одночасно та у комплексі, щоб досягти значного ефекту. Наприклад, наземні безпілотні платформи використовуються для забезпечення позицій їжею, БК, але є бойові модулі, які виїжджають виконувати завдання.

Щодо фортифікації, то Рост прокоментував це як болюче питання, бо бійці самі на позиціях розуміють, що треба копати, копати й копати, бо це збереже їм життя. Однак на самому передньому краю, де відстань до ворога 100-150 м, важко серйозно обладнати позиції. Бійці копають глибоко, аби бути 2-3 метри під землею, щоб, наприклад, можна було вижити після ударів КАБів.

Боєць додав, що противника знають добре, він не змінився на цьому напрямку. Це регулярні збройні сили та спецпризначенці війська РФ, дуже добре навчені та екіпіровані, але вони вперемішку з новобранцями, які мобілізовані буквально місяць тому. Тобто вже пішла тенденція у ворога, що свої дірки затикають новобранцями. Спочатку новобранці йдуть, їх використовують як гарматне м'ясо, а потім уже йдуть більш навчені, але теж нещодавно призвані люди. Щодо африканців у рядах окупантських військ, траплялися марокканці на цих ділянках, але їх уже нема.

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