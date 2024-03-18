Росіяни перекидають резерви на Авдіївський напрямок, щоб підтримати темпи наступу. Колонка Сергія Згурця

Зустріч контактної групи "Рамштайн" з питань оборони України відбудеться 19 березня

Завтра на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться 20-те засідання контактної групи з питань оборони України. Учасниками зустрічі є понад 50 країн, які долучились до постачання озброєнь Україні аби протистояти російській агресії. Це буде особиста зустріч, а не формат онлайн, як це було раніше. Міністр оборони США Ллойд Остін запросив міністрів оборони й старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити війну в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США. Поки деталей та подробиць щодо цієї зустрічі немає. Втім, слід очікувати, що з українського боку будуть порушені питання щодо посилення ППО, постачання ракет різного призначення, навчання військових та постачання артилерійських боєприпасів різних калібрів.

Очевидно також й те, що буде порушено питання ремонту та обслуговування техніки та озброєння західного виробництва. Адже військовослужбовцям ЗСУ часто доводиться брати запчастини з пошкодженої техніки для відновлення іншої. На такий крок наші бійці мають йти через те, що постачання компонентів до артилерійських систем та техніки зі США відсутні вже кілька місяців.

Теж саме стосується й ремонту танків західного виробництва. Зокрема, можна навести приклад про 18 танків Leopard 2А6. Місяць тому німецькі політики звернулись до керівництва концернів Rheinmetal та Krauss-Maffei Wegmann щодо потреби терміново покращити ситуацію із запчастинами до українських танків Leopard 2А6. Оскільки лише частина поставлених в Україну цих танків залишаються придатними до бойових дій. Причина - брак запчастин до цих танків. Ремонти танків Leopard 2А6 для України здійснює Литва. Така ж ситуація і з британськими Challenger та американськими Abrams.

Зрозуміло, що США буде непросто проводити 20-те засідання контактної групи "Рамштайн". Зокрема, через те, що продовжується гальмування військової допомоги України з боку США. Таке гальмування допомоги вже впливає на ситуацію на лінії фронту. Це чудово розуміють в адміністрації президента Байдена, в якій обіцяли надавати України допомогу так довго, як це буде потрібно. Зараз адміністрація Джо Байдена продовжує вести перемовини зі спікером Палати представників Джонсоном щодо ухвалення допомоги Україні.

При цьому є прогрес від європейців. Насамперед ідеться про ініціативу від президента Чехії Петра Павела. Ми знаємо про 800 тис. снарядів для України. Втім, днями стало відомо, що Чехія виявила ще 700 тис. одиниць, які можуть бути передані Україні, за наявності фінансування. Загалом йдеться про 1,5 млн снарядів і це дуже колосальна кількість.

Окупанти продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку

Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк повідомив, що на Авдіївському напрямку тривають бої на рубежі Бердичі-Орлівка-Тоненьке-Первомайське-Невельське. В напрямку Степове-Бердичі атакують 15-та й 30-та мотострілецька бригада другої армії РФ. Втім, їхнє просування значно ускладнене вогневим контролем Сил оборони. Також Сили оборони дуже часто й ефективно проводять контратаки.

114-та бригада першого армійського корпусу противника й 55-та бригада 41-ї армії окупантів захопили селище Тоненьке, просунулись дещо західніше, вийшли на околиці Семенівки, але там були вже зупинені Силами оборони України. 5-та мотострілецька бригада першого армійського корпусу й 35-та бригада 41-ї армії окупантів намагаються прорватись в Первомайське. 110-та бригада першого корпусу окупантів захопила Невельське. За словами Кевлюка, на Новопавлівському напрямку ситуація ще більш динамічніша. Там тривають бої в напрямку Георгіївка-Побєда-Новомихайлівка. Противник майже в повному складі увів в бій 20-ту мотострілецьку дивізію восьмої армії, більшу частину 150-ї мотострілецької дивізії та 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.



Карта бойових дій на Авдіївському напрямку станом на 18 березня.

Всі ці дії командування російської окупаційної армії, за словами Кевлюка, зумовлені намаганням підтримати темпи наступу росіян. Росіяни перекинули додатково на Авдіївський напрямок з Покровського напрямку 10-й танковий полк. Підрозділи цього полку вже знаходяться північніше та північно-східніше Новомихайлівки активно атакують позиції Сил оборони.

Віктор Кевлюк наголосив, що для противника захопити Новомихайлівку є вкрай важливим завданням. Саме тому на цьому напрямку росіяни активно ризикують своїми літаками, які за добу завдають від 4 до 6 ударів КАБами.

Втрати й поповнення російської окупаційної армії

Віктор Кеклюк зазначив, що втрати противника щомісяця в цьому році становлять від 22-25 тис. військовослужбовців. Система комплектування щомісяця постачає до окупаційної армії понад 20 тис. мобілізованих. Тобто, як наголосив Кевлюк, жодних підстав говорити про накопичення Росією резервів немає. Втім, сьогодні противник продовжує підтримувати комплектування підрозділів на рівні, який дозволяє далі вести наступальні дії й виконувати бойові задачі. Якщо ж конкретизувати про резерви, то станом на сьогодні стратегічні резерви в Росії відсутні. Для того, щоб їх сформувати й розгорнути, потрібно провести мобілізацію.

Щодо оперативних резервів, то противник витратив більшу їх частину. Зокрема, в угрупованнях, які ведуть активні бойові дії. До прикладу, на Торецькому напрямку оперативні резерви противника оцінюються в 1 мотострілецький батальйон, на Покровському напрямку противник має 3 мотострілецькі полки, 3 стрілецькі батальйони мобілізаційного резерву та до двох загонів бойового армійського резерву. Тому, за словами Кевлюка, противник має вкрай обмежені можливості для посилення свого наступу.

Масштабна наступальна операція ЗСУ у 2024 році

За словами Віктора Кевлюка, всі партнери й військово-політичне керівництво України розуміють, що України не має достатньо ресурсів для проведення наступальної операції. Зокрема, немає підготовлених резервів, немає достатньої кількості боєприпасів, техніки та інших видів озброєння. Кевлюк наголосив, що проведення масштабної наступальної операції потребує значного часу. Саме тому оборонна операція є оптимальним для України сценарієм розвитку подій.

Віктор Кевлюк також прокоментував рекомендації Великої Британії сконцентруватись Україні на пануванні в Чорному морі. За його словами, британці чудово розуміють важливість контролю над морськими шляхами та акваторією. Сьогодні безпілотні морські дрони України дали досить несподіваний ефект, який значно знизив потенціал Чорноморського флоту РФ. Зокрема, противник вже місяць не виводить в Чорне море носії крилатих ракет, а також відсутні чергування суден в Азовському морі. Відповідно такі асиметричні дії створюють для противника величезну загрозу на відносно безпечному для окупантів південному фланзі. Оскільки, після того, як будуть знищені протиповітряні можливості росіян в Криму, відкривається можливість для проведення повітряної операції по місцях базування російської авіації.

