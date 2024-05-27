Нова сторінка у знищенні військових цілей РФ: удари ЗСУ по ворожих станціях попередження про ракетний напад. Колонка Сергія Згурця

У РФ все менше станцій попередження про ракетний напад

РФ залишилася ще без однієї станції попередження про ракетний напад. Мова йде про станцію "Вороніж-М" метрового діапазону, яка розташована під Орськом Оренбурзькій області за 1700 км від поточної лінії фронту. Окремі медіа посилаються на джерела в ГУР, що саме безпілотниками Головного управління розвідки 26 травня було завдано удару по цій РЛС. І це є рекордна дальність застосування вітчизняних ударних дронів.

Вже є супутникові знімки, на яких видно наслідки удару. Насправді роздільна здатність супутників поки що не дозволяє зробити й оцінити наслідки цього удару, але нагадаю, що це вже не перший удар по системах СПРН (система попередження про ракетний напад). 23 травня стало відомо про те, що було уражено загоризонтну станцію "Вороніж-ДМ" під Армавіром, а це говорить про те, що українська сторона здійснює ураження по вкрай чутливих обʼєктах РФ. При цьому це обʼєкти, які призначені для виявлення балістичних ракет.

Ці станції входять в російську систему попередження про ракетний напад. Вони мають можливості для виявлення супутників, балістичних ракет на дальності до 6 тис.км і по висоті до 4 тис.км. Формально, це звичайні легітимні цілі, які Україна може знищувати. Навіть були припущення, що станція "Воронеж-ДМ", яка була розташована в Армавірі, частково перекриває Крим і, можливо, може бачити ATACMS або F-16. Однак все це є припущеннями.

Поки що ми говоримо про більш прагматичні версії, які стосуються використання ударів по цих станціях, тому що ми знаємо, що ці СПРН суттєво понижують ефективність систем попередження про російський напад. Тобто Росією визначаються обʼєкти, які в разі атаки можуть спричинити дії РФ у відповідь, навіть ядерною зброєю, тому що це посягання на їхнє святе, на стратегічну ядерну зброю й входження в контур контролю над цією ядерною зброєю.

Які версії можуть бути? Чому Росія так болісно реагує? Які можуть бути версії застосування наших далекобійних дронів проти цих надзвичайно чутливих об’єктів?

Почнемо від простого до складного. По-перше, відтягування російських систем ППО. Якщо такі стратегічні обʼєкти не захищаються, то можемо очікувати, що Росія буде перетягували комплекси ППО для захисту цих обʼєктів. А це оголить інші ділянки фронту.

По-друге, це розмивання з українського боку "червоних ліній", які нам намагається намалювати РФ з використанням і ставкою на тактичну чи стратегічну ядерну зброю. Насправді цей крок непростий та достатньо чутливий, але, ймовірно, Україна цілком свідомо йде у цьому напрямку, щоб, можливо, примусити наших американських партнерів зробити change (англ.- обмін). Тобто давайте ми перестанемо бити по російських ядерних об’єктах, які вас так хвилюють, а ви нарешті дасте можливість здійснювати удари вашою зброєю ATACMS по легітимних обʼєктах на території РФ.

Третя версія - це скоординовані дії. Бо ми знаємо, що РФ здійснює мілітаризацію космосу, запустила кілька супутників, які потенційно в ядерному оснащені можуть на низькоорбітних висотах загрожувати угрупованням американських супутників. З боку США була спроба ухвалити резолюцію ООН з приводу невикористання космосу в мілітарних цілях, але у квітні Росія не підтримала цю резолюцію. Тобто ці дії можна вважати скоординованими.

А також є історія з навчаннями Росії зі стратегічної ядерною зброєю й спроба росіян залякувати Європу й США своїми ядерними причандалами. Фактично, всі ці компоненти збираються до купи й можна говорити про те, що це асиметрична багатоваріантна відповідь з українського боку ударами по російських СПРН.

Зрозуміло, що продовження цієї історії буде, але це нова сторінка в знищенні російських військових цілей, і не лише по дальності використання дронів, але й з огляду на чутливість цих ворожих об’єктів. Будемо чекати продовження цієї нової історії.

Візит президента України до Іспанії

Зараз президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в Іспанії. Медіа оголошували про те, що буде здійснена передача низки військових зразків для України. ЗМІ оголосили про те, що йдеться про пакет вартістю майже $1 млрд, який включатиме зразки техніки й озброєння з боку Іспанії. Йдеться про танки, ракети для систем ППО, боєприпаси. Поки що ми не знаємо, коли буде офіційне оголошення цих пакетів, але ЗМІ вже повідомляють.

Ситуація на лінії фронту

На лінії зіткнення вкрай потрібні снаряди та підготовлені, навчені боєздатні підрозділи. Бригади Нацгвардії ведуть бойові дії поблизу Часового Яру.

Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, зауважив, що вже тривалий час Часів Яр залишається одним з напрямків, де противник концентрує досить великі зусилля і продовжує здійснювати постійні штурмові дії. У першу чергу мова йде про групи ворожої піхоти, які намагаються штурмувати з флангів, зокрема в районі Іванівського. Звичайно, є і лобові атаки. Ворог активно застосовує дрони, артилерію, щоб створити вигідні умови для просування своєї піхоти та завдати ударів по тих позиціях та оборонних спорудах, де виконують завдання наші військовослужбовці підрозділів Сил оборони. Крім того, загарбники застосовують авіацію, а це КАБи. Українські оборонці утримують свої позиції. Ефективним компонентом з нашого боку є аеророзвідка, щоб вчасно виявляти можливі просування противника та розуміти, які сили та засоби він може підтягувати до лінії бойового зіткнення. Працюють наші й артилерія, і підрозділи ударних безпілотних систем, щоб знищувати як ворожу техніку, так і завдавати ударів по логістиці противника.

Речник Нацгвардії України розказав, що підрозділи центру спеціального призначення, наші спецпризначенці, це групи військовослужбовців, які виконують не завдання позиційної оборони, а це такий маневровий компонент, що підсилює оборону основних сил. Зараз на Харківщині працює один з загонів спеціального призначення Нацгвардії, бійці якого досить ефективно використовують БПЛА, FPV та інші дрони. Коли ворог інтенсифікував свої спроби перетину кордону у Харківській області 10-11 травня, то підрозділ спецпризначення НГУ "Омега" на цьому напрямку тільки у перший день знищив близько 10 одиниць ворожої техніки завдяки FPV-дронам. Надалі також працюють снайпери, штурмові групи, які здійснюють контрударні дії на ділянках, де ворожа піхота робить спроби просуватися, нейтралізують її, вступаючи у стрілецькі бої. Цей напрямок посилюється й іншими нашими підрозділами, відбувається застосування артилерії, мінометів, аби завдавати вогневого ураження та стримувати спроби противника здійснювати штурмові дії, зокрема у напрямку селища Липці та в районі Вовчанська.

Військовослужбовець зазначив, що у місцях прикордоння, зокрема на півночі, а це не лише Сумська та Чернігівська області, підрозділи НГУ разом з прикордонною службою та СБУ періодично проводять спільні навчання та контрдиверсійні заходи, які спрямовані на виявлення спроб проникнення ворожих ДРГ вздовж кордону. До такої діяльності також залучаються і спецпризначенці, і інші підрозділи, які виконують там відповідні завдання. Така робота у досить активному режимі поблизу кордону дає зрозуміти та отримати актуальну інформацію про той стан справ, який відбувається на прикордонні. Щоб мати повну картину, йде обмін інформації та аналіз з іншими службами.

Музичук додав, що зараз продовжується набір до різних підрозділів Нацгвардії, перед якими стоять завдання від охорони об'єктів критичної інфраструктури й до дій на лінії фронту. У НГУ понад 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп, які протидіють повітряним цілям, тобто це боротьба з "шахедами" та крилатими ракетами. Також Нацгвардія займається розмінуванням, несе службу і на блокпостах, проводить стабілізаційні дії на деокупованих територіях. Сьогодні максимально просто подаються вакансії, щоб можна було легко зрозуміти як і де долучитися до таких підрозділів.