Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Нова сторінка у знищенні військових цілей РФ: удари ЗСУ по ворожих станціях попередження про ракетний напад. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Нова сторінка у знищенні військових цілей РФ: удари ЗСУ по ворожих станціях попередження про ракетний напад. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
27 травня, 2024 понедiлок
21:04
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

РФ залишилася ще без однієї станції попередження про ракетний напад. Мова йде про станцію "Вороніж-М", яка розташована під Орськом Оренбурзької області за 1700 км від поточної лінії фронту

Зміст

У РФ все менше станцій попередження про ракетний напад

РФ залишилася ще без однієї станції попередження про ракетний напад. Мова йде про станцію "Вороніж-М" метрового діапазону, яка розташована під Орськом Оренбурзькій області за 1700 км від поточної лінії фронту. Окремі медіа посилаються на джерела в ГУР, що саме безпілотниками Головного управління розвідки 26 травня було завдано удару по цій РЛС. І це є рекордна дальність застосування вітчизняних ударних дронів.

Вже є супутникові знімки, на яких видно наслідки удару. Насправді роздільна здатність супутників поки що не дозволяє зробити й оцінити наслідки цього удару, але нагадаю, що це вже не перший удар по системах СПРН (система попередження про ракетний напад). 23 травня стало відомо про те, що було уражено загоризонтну станцію "Вороніж-ДМ" під Армавіром, а це говорить про те, що українська сторона здійснює ураження по вкрай чутливих обʼєктах РФ. При цьому це обʼєкти, які призначені для виявлення балістичних ракет.

Ці станції входять в російську систему попередження про ракетний напад. Вони мають можливості для виявлення супутників, балістичних ракет на дальності до 6 тис.км і по висоті до 4 тис.км. Формально, це звичайні легітимні цілі, які Україна може знищувати. Навіть були припущення, що станція "Воронеж-ДМ", яка була розташована в Армавірі, частково перекриває Крим і, можливо, може бачити ATACMS або F-16. Однак все це є припущеннями.

Поки що ми говоримо про більш прагматичні версії, які стосуються використання ударів по цих станціях, тому що ми знаємо, що ці СПРН суттєво понижують ефективність систем попередження про російський напад. Тобто Росією визначаються обʼєкти, які в разі атаки можуть спричинити дії РФ у відповідь, навіть ядерною зброєю, тому що це посягання на їхнє святе, на стратегічну ядерну зброю й входження в контур контролю над цією ядерною зброєю.

Які версії можуть бути? Чому Росія так болісно реагує? Які можуть бути версії застосування наших далекобійних дронів проти цих надзвичайно чутливих об’єктів?

Почнемо від простого до складного. По-перше, відтягування російських систем ППО. Якщо такі стратегічні обʼєкти не захищаються, то можемо очікувати, що Росія буде перетягували комплекси ППО для захисту цих обʼєктів. А це оголить інші ділянки фронту.

По-друге, це розмивання з українського боку "червоних ліній", які нам намагається намалювати РФ з використанням і ставкою на тактичну чи стратегічну ядерну зброю. Насправді цей крок непростий та достатньо чутливий, але, ймовірно, Україна цілком свідомо йде у цьому напрямку, щоб, можливо, примусити наших американських партнерів зробити change (англ.- обмін). Тобто давайте ми перестанемо бити по російських ядерних об’єктах, які вас так хвилюють, а ви нарешті дасте можливість здійснювати удари вашою зброєю ATACMS по легітимних обʼєктах на території РФ.

Третя версія - це скоординовані дії. Бо ми знаємо, що РФ здійснює мілітаризацію космосу, запустила кілька супутників, які потенційно в ядерному оснащені можуть на низькоорбітних висотах загрожувати угрупованням американських супутників. З боку США була спроба ухвалити резолюцію ООН з приводу невикористання космосу в мілітарних цілях, але у квітні Росія не підтримала цю резолюцію. Тобто ці дії можна вважати скоординованими.

А також є історія з навчаннями Росії зі стратегічної ядерною зброєю й спроба росіян залякувати Європу й США своїми ядерними причандалами. Фактично, всі ці компоненти збираються до купи й можна говорити про те, що це асиметрична багатоваріантна відповідь з українського боку ударами по російських СПРН.

Зрозуміло, що продовження цієї історії буде, але це нова сторінка в знищенні російських військових цілей, і не лише по дальності використання дронів, але й з огляду на чутливість цих ворожих об’єктів. Будемо чекати продовження цієї нової історії.

Візит президента України до Іспанії

Зараз президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в Іспанії. Медіа оголошували про те, що буде здійснена передача низки військових зразків для України. ЗМІ оголосили про те, що йдеться про пакет вартістю майже $1 млрд, який включатиме зразки техніки й озброєння з боку Іспанії. Йдеться про танки, ракети для систем ППО, боєприпаси. Поки що ми не знаємо, коли буде офіційне оголошення цих пакетів, але ЗМІ вже повідомляють.

Ситуація на лінії фронту

На лінії зіткнення вкрай потрібні снаряди та підготовлені, навчені боєздатні підрозділи. Бригади Нацгвардії ведуть бойові дії поблизу Часового Яру.

Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, зауважив, що вже тривалий час Часів Яр залишається одним з напрямків, де противник концентрує досить великі зусилля і продовжує здійснювати постійні штурмові дії. У першу чергу мова йде про групи ворожої піхоти, які намагаються штурмувати з флангів, зокрема в районі Іванівського. Звичайно, є і лобові атаки. Ворог активно застосовує дрони, артилерію, щоб створити вигідні умови для просування своєї піхоти та завдати ударів по тих позиціях та оборонних спорудах, де виконують завдання наші військовослужбовці підрозділів Сил оборони. Крім того, загарбники застосовують авіацію, а це КАБи. Українські оборонці утримують свої позиції. Ефективним компонентом з нашого боку є аеророзвідка, щоб вчасно виявляти можливі просування противника та розуміти, які сили та засоби він може підтягувати до лінії бойового зіткнення. Працюють наші й артилерія, і підрозділи ударних безпілотних систем, щоб знищувати як ворожу техніку, так і завдавати ударів по логістиці противника.

Речник Нацгвардії України розказав, що підрозділи центру спеціального призначення, наші спецпризначенці, це групи військовослужбовців, які виконують не завдання позиційної оборони, а це такий маневровий компонент, що підсилює оборону основних сил. Зараз на Харківщині працює один з загонів спеціального призначення Нацгвардії, бійці якого досить ефективно використовують БПЛА, FPV та інші дрони. Коли ворог інтенсифікував свої спроби перетину кордону у Харківській області 10-11 травня, то підрозділ спецпризначення НГУ "Омега" на цьому напрямку тільки у перший день знищив близько 10 одиниць ворожої техніки завдяки FPV-дронам. Надалі також працюють снайпери, штурмові групи, які здійснюють контрударні дії на ділянках, де ворожа піхота робить спроби просуватися, нейтралізують її, вступаючи у стрілецькі бої. Цей напрямок посилюється й іншими нашими підрозділами, відбувається застосування артилерії, мінометів, аби завдавати вогневого ураження та стримувати спроби противника здійснювати штурмові дії, зокрема у напрямку селища Липці та в районі Вовчанська.

Військовослужбовець зазначив, що у місцях прикордоння, зокрема на півночі, а це не лише Сумська та Чернігівська області, підрозділи НГУ разом з прикордонною службою та СБУ періодично проводять спільні навчання та контрдиверсійні заходи, які спрямовані на виявлення спроб проникнення ворожих ДРГ вздовж кордону. До такої діяльності також залучаються і спецпризначенці, і інші підрозділи, які виконують там відповідні завдання. Така робота у досить активному режимі поблизу кордону дає зрозуміти та отримати актуальну інформацію про той стан справ, який відбувається на прикордонні. Щоб мати повну картину, йде обмін інформації та аналіз з іншими службами.

Музичук додав, що зараз продовжується набір до різних підрозділів Нацгвардії, перед якими стоять завдання від охорони об'єктів критичної інфраструктури й до дій на лінії фронту. У НГУ понад 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп, які протидіють повітряним цілям, тобто це боротьба з "шахедами" та крилатими ракетами. Також Нацгвардія займається розмінуванням, несе службу і на блокпостах, проводить стабілізаційні дії на деокупованих територіях. Сьогодні максимально просто подаються вакансії, щоб можна було легко зрозуміти як і де долучитися до таких підрозділів.

Теги:
Відео
Новини
Росія
зброя
Сергій Згурець
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Нацгвардiя
Донеччина
безпілотник
ГУР
Харківщина
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Колонка Згурця
втрати окупантів
Часів Яр
Вовчанськ
Читайте також:
Олаф Шольц
26 травня, 2024 неділя
Аби це не стало великою війною: Шольц висловився проти надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
безпілотник, дрон
25 травня, 2024 субота
Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися створити "стіну дронів": що це означає
дощ у Львові погода
26 травня, 2024 неділя
Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
21:10
Віктор Медведчук
"Українські військові мають припинити виконувати накази Зеленського": російські фейки за 27 травня
21:02
Оновлено
Еліна Світоліна
Світоліна стартувала на Ролан Гаррос з перемоги над експершою ракеткою світу
20:57
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
20:45
Ексклюзив
ракета ATACMS
Україна зможе використовувати західну зброю проти росіян на їхній території, - співзасновник УЦБС Жмайло
20:43
На ТОТ України уроки політінформації проводять казаки
У школах на ТОТ Херсонщини ряжені "казаки" проводять уроки політінформації, - "Спротив"
20:42
Оновлено
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
20:37
Оновлено
ТЦК
Головред "Економічної правди", якого близько доби утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв'язок
20:11
Ексклюзив
Тарифи на електроенергію
Підвищення тарифів на електроенергію може сильно похитнути економічний потенціал України, - експерт Ус
20:05
OPINION
Ольга Решетилова
Потяг Хелм — Київ — наші місце довіри, місце болю і місце сили
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 824-го дня війни: Парламентська асамблея НАТО – за дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю, санкції ЄС проти Медведчука та рекордний пакет допомоги від Іспанії
19:57
У Кривому Розі викрито начальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників
У Кривому Розі начальницю відділу освіти викрили на махінаціях з ремонтом укриттів на 1 млн грн
19:57
На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які під час російської окупації 16 діб катували підлітка
19:57
відключення електроенергії
У спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими, – Укренерго
19:37
Габріелюс Ландсбергіс
Угорщина блокує 40% рішень ЄС щодо України, – очільник МЗС Литви
19:26
Португалія
Зеленський 28 травня відвідає Португалію
19:20
Інтерв’ю
Соломія Павличко
Український фемінізм 90-х та "лесбійські фантазії" Лесі Українки: розмова з Вірою Агєєвою про новаторські ідеї Соломії Павличко
19:12
Ексклюзив
Європарламент
У ЄС загострилася безпекова ситуація, тож не виключена комунікація країн Європи з "переговірниками" від РФ, - політолог Кулик
19:11
З початку доби окупанти здійснили 21 штурм на Покровському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб
19:03
відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує відключень світла 28 травня
18:58
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
Атаки РФ на Харківщині: ООН підтвердила загибель 45 і поранення 189 цивільних
18:44
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
18:37
Оновлено
Віктор Медведчук
ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука. У СБУ розповіли подробиці
18:33
санкції проти Росії
ЄС увів санкції проти 20 осіб за порушення прав людини та знущання з політв’язнів у РФ
18:28
Олександр Сирський
Франція направить інструкторів для підготовки українських військових, – Сирський
18:00
OPINION
Тарас Загородній
Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
17:57
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:49
ЗСУ генштаб війна з Росією
В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
17:46
обстріл Харкова
Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
17:40
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:35
вибух у Дніпрі
У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:24
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
17:23
Радослав Сікорський
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:21
Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 
17:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
17:16
фейк
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:06
Володимир Зеленський
Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
17:05
Ярослав Железняк
Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі
16:55
Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською
16:52
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV