Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Виявилася ще одна несподівана заборона від США поряд з обмеженнями використання американської зброї. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Виявилася ще одна несподівана заборона від США поряд з обмеженнями використання американської зброї. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
16 липня, 2024 вiвторок
20:14
Статті Сергій Згурець

Наприкінці червня від компанії CNN стало відомо, що адміністрація Джо Байдена вже кілька місяців обговорює питання щодо скасування заборони на розгортання роботи підрядників Пентагону в Україні. Метою має стати спрощення логістики та пришвидшення ремонту американської військової техніки

Зміст

Про засідання Ставки

Сьогодні 16 липня відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій йшла мова про ситуацію на фронті, комплектацію бригад для ротації та виробництво зброї. Зеленський говорив про те, що багато часу присвятили комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках. Йшлося про людей, зброю, військову техніку і забезпечення. Деталей більше не було.

Ситуація на фронті

Проте ми знаємо, що зараз на фронті противник намагається використовувати свою перевагу в живій силі. Ця перевага нівелюється нашою обороною, якщо ми зважаємо на щодобові втрати окупантів у живій силі й техніці. Але ворог поповнює втрати, щоб і далі тиснути на наші позиції. Така картина дуже схожа на багатьох ділянках фронту. Причому зараз загарбник активно використовує авіацію з коригованими бомбами, що часом виступає компенсатором артилерії, яка зараз активно знищується нашою далекобійною артою.

Як приклад, командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко сьогодні в етері телеканалу "Еспресо" розказав, що на Харківському напрямку авіація армії РФ не має успіху, але ворожі підрозділи поповнюються. І він дуже сподівається на те, аби Україна отримала дозвіл від західних партнерів бити високоточно зброєю по військових об'єктах вглиб російської території, і, що нарешті ЗСУ зможуть ударити по летовищах РФ, звідки й злітають ці літаки з авіабомбами.

Про обмеження у застосуванні зброї від США

Як реагують наші партнери на такі очікування українських військових? Сьогодні речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер відповідав виданню "Голос Америки" на питання про те, чи знімуть США обмеження, особливо щодо ракет ATACMS, для використання американської зброї по російської території. Відповідь не сильно здивувала. Райдер казав про те, що, якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми, тобто американці, визнали цей факт і дали дозвіл українцям для вогню у відповідь та оборонних ударів. Речник Пентагону зауважив, що політика США щодо ударів на великі відстані не змінилася, бо вони не хочуть бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, що вийде за межі України. Тобто позиція США не міняється, змін поки не відбувається, що викликає розчарування з нашого боку.

Про заборону на роботу підрядників Пентагону в Україні

Але виявляється, що поряд із забороною на вільне використання американської зброї є ще одна заборона, яка для мене виявилася несподіваною. Виявляється, що є заборона на роботу підрядників Пентагону в Україні. Тобто йдеться про оборонно-промислові компанії, що виробляють американську зброю, яка постачається до наших Сил оборони. І результат такої заборони полягає у тому, що пошкоджена у боях військова техніка, яка була надана США, вивозиться для ремонту до Польщі або до Румунії. Це негативно впливає на темпи, об'єми, якість обслуговування і ремонту.

Наприкінці червня від компанії CNN стало відомо, що адміністрація Джо Байдена вже кілька місяців обговорює питання щодо скасування заборони на розгортання роботи підрядників Пентагону в Україні. Метою має стати спрощення логістики та пришвидшення ремонту американської військової техніки. Урядові джерела CNN назвали це серйозною зміною політики США щодо України, спрямованою на забезпечення військової переваги над РФ. Є передумова, що компанії, які будуть мати контракти від Пентагону на постачання зброї до України і можуть розгортати свої виробництва або ремонтні бази в Україні, повинні представити на розгляд уряду США переконливі плани зниження ризиків для американського персоналу.

Станом на сьогодні рішення адміністрації Байдена щодо дозволу працювати американським компаніям в Україні ще немає. Зняття заборони очікується до кінця року. Ймовірно, таке рішення буде. А поки що американські компанії пасуть задніх у порівнянні з європейськими, які мають більше можливостей та проєктів в Україні.

Про угоди між Чехією та Україною у сфері ОПК

Зокрема, сьогодні стало відомо, що Україна та Чехія підписали дві угоди. Одна угода стосується розгортання в Україні патронного заводу. Це давнє питання, але нарешті на третій рік війни до цього дійшли. Друга угода стосується створення підприємств з виготовлення штурмових гвинтівок від компанії Colt CZ Group в Україні, а також  Česká zbrojovka та українським підприємством.

Насправді в Україні є підприємства, які виготовляють гарну стрілецьку штурмову зброю. Зокрема вінницьке підприємство "Форт". Цю зброю використовують Сили оборони України. Але, напевно, розширення лінійки тих чи інших зразків стрілецької зброї не буде досить корисним для наших Збройних сил.

Про перспективи військової співпраці Польщі та України

А далі поговоримо про перспективи українсько-польської оборонно-промислової й військової співпраці, яка після підписання угоди про безпекові гарантії між Києвом та Варшавою, здається, може набути другого свіжого і потужного дихання.

Даріуш Матерняк, польський експерт із безпекових питань, головний редактор польсько-українського порталу polukr.net, дав коментар щодо варіанту двосторонніх рішень між Україною та Польщею у співпраці ППО, зазначивши, що такі можливості є. Однак проблема полягає у тому, що у Польщі засобів ППО на сьогодні замало, але на польській території перебуває американська ППО та декількох інших країн НАТО. Польські сили ППО зараз перебувають на етапі модернізації, яка потребуватиме досить багато часу. Тому навіть, якщо Польща б і хотіла почати цю акцію, то у неї поки недостатньо технічних засобів ППО, щоб проводити відповідні дії у повітряному просторі України. А от, коли до України прийдуть літаки F-16, тоді з'явиться дуже велике поле для співпраці. А щодо участі польського ППО у захисті неба України, то поки що це є проблематичним.

Польський експерт розповів, що була раніше відома інформація про створення Українського легіону у Польщі. У польському суспільстві нема негативного ставлення до українських чоловіків, які перебувають у Польщі. Але з другого боку є дискусія, що ці чоловіки мали б повернутися до України, аби захищати свою країну. Створення такого підрозділу у Польщі є важливим кроком для підтримки ЗСУ. Однак є дві проблеми у цьому. Перша – наскільки багато чоловіків залучиться до лав Українського легіону, а друга – навчання людей у цьому підрозділі може бути проблематичним, бо польські полігони мають укомплектування на 110%. На сьогодні у Польщі відбуваються навчання як польського війська, так і військ союзних країн, а також і солдатів ЗСУ. Тобто може не вистачати можливостей навчальних центрів, щоб ще тренувати наступних кілька тисяч військових України.

Матерняк зауважив, що після саміту НАТО у Вашингтоні було ухвалено рішення створити в польському місті Бидгощ спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО. Зараз цей центр на етапі створення. Досвід ЗСУ у цій війні буде ще довго аналізуватися, це важливо для збройних сил як Польщі, так й інших країн. Про аналітичні результати цього центру можна буде говорити через рік або ж два.

Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
Польща
Чехія
зброя
Сергій Згурець
військові
Технології
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
Пентагон
ЗСУ
Джо Байден
ВПК
Війна з Росією
окупанти
НАТО
США
Харківщина
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Колонка Згурця
Погляд
втрати окупантів
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
14 липня, 2024 неділя
Пропозиції віддати українські території повинні зникнути з порядку денного, - дипломат Безсмертний
Ангеліна Терська
15 липня, 2024 понедiлок
"Ми не зірки і не держслужбовці": наречена, на весіллі якої виступили Галкін і MONATIK, відреагувала на скандал
Костянтин Корсун
Автор Костянтин Корсун
14 липня, 2024 неділя
Китайський шпигун в українському фейсбуку
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 44.62
    Продаж 45.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
21:11
Ексклюзив
ЗСУ
Щоб перемогти Росію потрібна участь інших країн у цій війні, - дипломат Чалий
21:07
Червінський, який мав вийти з-під варти під заставу, досі перебуває в слідчому ізоляторі
20:58
Руслан Стефанчук
Я не знаю людей, які щасливі від того, що двічі на рік їхні біологічні годинники перелаштовуються, - Стефанчук про скасування літнього часу
20:37
Петр Фіала
Фіала розповів, скільки українських військових Чехія планує підготувати у 2024 році
20:26
ЗРК С-300 РФ
Уразили РЛС і пускові установки: Сили оборони вдарили по ворожому комплексу С-300 на ТОТ Донеччини
20:23
Габріель Атталь
Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Франції Атталя
20:14
Володимир Зеленський
"Вони зрадники": Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення антиукраїнських діячів держнагород
20:09
планета земля
За 60 років населення Землі зросте до 10,3 млрд, - ООН
20:05
Ексклюзив
Верховна Рада, 28 липня 2023
"Влада порушила принцип співпраці з головним партнером": нардеп Ар'єв про заборону делегатам "ЄС" відрядження до США
20:04
OPINION
Олег Манчура
Просто збереться якийсь форум миру і скаже: мир — прийди
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 874-го дня війни: партизани оприлюднили координати секретного військового центру в Криму, ЗСУ вразили ворожу систему ППО на Донеччині
19:52
Руслан Стефанчук
"Головне - чи забезпечить це рівність": Стефанчук оцінив перспективи проєктів економічного бронювання
19:47
Ексклюзив
Європарламент
Проукраїнські сили в Європарламенті обʼєднуються, щоб крайні праві не отримували керівні посади, - журналістка Висоцька
19:18
Тиждень поневолених народів - лого
Відповідь на імперські амбіції Росії: в США та Європі пройде Тиждень поневолених народів
19:11
РФ завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: поранено 4 цивільних
18:56
Марк Фейгін
РФ заочно засудила ексадвоката Марка Фейгіна до 11 років колонії, звинувативши у "фейках" про війну в Україні
18:36
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Втрати росіян на Харківському напрямку вже на рівні дивізій, але вони все одно намагаються штурмувати, - заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
18:35
Данило Гетманцев
"Ціну визначає ринок": Гетманцев оцінив імовірність здешевшання енергообладнання після скасування ввізних податків
18:25
гроза
Киян попередили про грозу та розповіли, куди звертатись у випадку надзвичайних ситуацій
18:10
відключення електроенергії
Від двох до чотирьох черг: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 липня
18:06
OPINION
Ігор Луценко
Як Україні говорити з європейськими правими?
18:01
Нафтогаз спростував чутки про здорожчання газу для побутових споживачів та назвав термін дії чинного тарифу
17:59
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ
17:58
На фото: Київ
У Києві погіршилась якість повітря: КМДА надала рекомендації щодо здоров'я
17:41
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Чехія вироблятиме штурмові гвинтівки Colt і набої в Україні, - Шмигаль
17:29
поїзд_Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила, скільки швидкісних потягів обладнано Wi-Fi
17:13
На ТОТ України ворог використовує медогляди населення як привід для депортації та завозить лікарів із Якутії, - Спротив
17:07
На фото: Тімоті Шаламе
Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе зіграє чемпіона з настільного тенісу у фільмі за реальними подіями
17:06
США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн
17:05
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Defense Express: Україна, ймовірно, отримає до 20 винищувачів Mirage-2000 від Франції
16:59
Збройні Сили України
Від початку доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень. Росіяни активізувалися на Курахівському напрямку
16:59
Оновлено
Литва прапор
Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
16:47
Балаклія. Харківщина. Обстріл
Росіяни на Харківському напрямку минулої доби скинули 36 КАБів, - ОТУ "Харків"
16:43
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Рада скасувала ввізне мито й ПДВ на енергообладнання: у Міненерго пояснили, що це дасть українцям
16:34
Нідерланди_ прапор
Нідерланди висловилися проти цілковитого бойкоту самітів, організованих Угорщиною
16:30
Руслан Ханумак
Скандальний шоумен Ханумак виїхав з України раніше, ніж повідомляє, - ЗМІ
16:28
Російські військові
Партизани виявили в Севастополі центр підготовки ЗС РФ під виглядом школи для водолазів, - "Атеш"
16:26
Верховна Рада
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
16:06
Кишкова інфекція
В Україні цьогоріч зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції
16:02
OPINION
Костянтин Корсун
Скільки заплатили українці за сумнівну Дію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV