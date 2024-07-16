Виявилася ще одна несподівана заборона від США поряд з обмеженнями використання американської зброї. Колонка Сергія Згурця

Про засідання Ставки

Сьогодні 16 липня відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій йшла мова про ситуацію на фронті, комплектацію бригад для ротації та виробництво зброї. Зеленський говорив про те, що багато часу присвятили комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках. Йшлося про людей, зброю, військову техніку і забезпечення. Деталей більше не було.

Ситуація на фронті

Проте ми знаємо, що зараз на фронті противник намагається використовувати свою перевагу в живій силі. Ця перевага нівелюється нашою обороною, якщо ми зважаємо на щодобові втрати окупантів у живій силі й техніці. Але ворог поповнює втрати, щоб і далі тиснути на наші позиції. Така картина дуже схожа на багатьох ділянках фронту. Причому зараз загарбник активно використовує авіацію з коригованими бомбами, що часом виступає компенсатором артилерії, яка зараз активно знищується нашою далекобійною артою.

Як приклад, командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко сьогодні в етері телеканалу "Еспресо" розказав, що на Харківському напрямку авіація армії РФ не має успіху, але ворожі підрозділи поповнюються. І він дуже сподівається на те, аби Україна отримала дозвіл від західних партнерів бити високоточно зброєю по військових об'єктах вглиб російської території, і, що нарешті ЗСУ зможуть ударити по летовищах РФ, звідки й злітають ці літаки з авіабомбами.

Про обмеження у застосуванні зброї від США

Як реагують наші партнери на такі очікування українських військових? Сьогодні речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер відповідав виданню "Голос Америки" на питання про те, чи знімуть США обмеження, особливо щодо ракет ATACMS, для використання американської зброї по російської території. Відповідь не сильно здивувала. Райдер казав про те, що, якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми, тобто американці, визнали цей факт і дали дозвіл українцям для вогню у відповідь та оборонних ударів. Речник Пентагону зауважив, що політика США щодо ударів на великі відстані не змінилася, бо вони не хочуть бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, що вийде за межі України. Тобто позиція США не міняється, змін поки не відбувається, що викликає розчарування з нашого боку.

Про заборону на роботу підрядників Пентагону в Україні

Але виявляється, що поряд із забороною на вільне використання американської зброї є ще одна заборона, яка для мене виявилася несподіваною. Виявляється, що є заборона на роботу підрядників Пентагону в Україні. Тобто йдеться про оборонно-промислові компанії, що виробляють американську зброю, яка постачається до наших Сил оборони. І результат такої заборони полягає у тому, що пошкоджена у боях військова техніка, яка була надана США, вивозиться для ремонту до Польщі або до Румунії. Це негативно впливає на темпи, об'єми, якість обслуговування і ремонту.

Наприкінці червня від компанії CNN стало відомо, що адміністрація Джо Байдена вже кілька місяців обговорює питання щодо скасування заборони на розгортання роботи підрядників Пентагону в Україні. Метою має стати спрощення логістики та пришвидшення ремонту американської військової техніки. Урядові джерела CNN назвали це серйозною зміною політики США щодо України, спрямованою на забезпечення військової переваги над РФ. Є передумова, що компанії, які будуть мати контракти від Пентагону на постачання зброї до України і можуть розгортати свої виробництва або ремонтні бази в Україні, повинні представити на розгляд уряду США переконливі плани зниження ризиків для американського персоналу.

Станом на сьогодні рішення адміністрації Байдена щодо дозволу працювати американським компаніям в Україні ще немає. Зняття заборони очікується до кінця року. Ймовірно, таке рішення буде. А поки що американські компанії пасуть задніх у порівнянні з європейськими, які мають більше можливостей та проєктів в Україні.

Про угоди між Чехією та Україною у сфері ОПК

Зокрема, сьогодні стало відомо, що Україна та Чехія підписали дві угоди. Одна угода стосується розгортання в Україні патронного заводу. Це давнє питання, але нарешті на третій рік війни до цього дійшли. Друга угода стосується створення підприємств з виготовлення штурмових гвинтівок від компанії Colt CZ Group в Україні, а також Česká zbrojovka та українським підприємством.

Насправді в Україні є підприємства, які виготовляють гарну стрілецьку штурмову зброю. Зокрема вінницьке підприємство "Форт". Цю зброю використовують Сили оборони України. Але, напевно, розширення лінійки тих чи інших зразків стрілецької зброї не буде досить корисним для наших Збройних сил.

Про перспективи військової співпраці Польщі та України

А далі поговоримо про перспективи українсько-польської оборонно-промислової й військової співпраці, яка після підписання угоди про безпекові гарантії між Києвом та Варшавою, здається, може набути другого свіжого і потужного дихання.

Даріуш Матерняк, польський експерт із безпекових питань, головний редактор польсько-українського порталу polukr.net, дав коментар щодо варіанту двосторонніх рішень між Україною та Польщею у співпраці ППО, зазначивши, що такі можливості є. Однак проблема полягає у тому, що у Польщі засобів ППО на сьогодні замало, але на польській території перебуває американська ППО та декількох інших країн НАТО. Польські сили ППО зараз перебувають на етапі модернізації, яка потребуватиме досить багато часу. Тому навіть, якщо Польща б і хотіла почати цю акцію, то у неї поки недостатньо технічних засобів ППО, щоб проводити відповідні дії у повітряному просторі України. А от, коли до України прийдуть літаки F-16, тоді з'явиться дуже велике поле для співпраці. А щодо участі польського ППО у захисті неба України, то поки що це є проблематичним.

Польський експерт розповів, що була раніше відома інформація про створення Українського легіону у Польщі. У польському суспільстві нема негативного ставлення до українських чоловіків, які перебувають у Польщі. Але з другого боку є дискусія, що ці чоловіки мали б повернутися до України, аби захищати свою країну. Створення такого підрозділу у Польщі є важливим кроком для підтримки ЗСУ. Однак є дві проблеми у цьому. Перша – наскільки багато чоловіків залучиться до лав Українського легіону, а друга – навчання людей у цьому підрозділі може бути проблематичним, бо польські полігони мають укомплектування на 110%. На сьогодні у Польщі відбуваються навчання як польського війська, так і військ союзних країн, а також і солдатів ЗСУ. Тобто може не вистачати можливостей навчальних центрів, щоб ще тренувати наступних кілька тисяч військових України.

Матерняк зауважив, що після саміту НАТО у Вашингтоні було ухвалено рішення створити в польському місті Бидгощ спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО. Зараз цей центр на етапі створення. Досвід ЗСУ у цій війні буде ще довго аналізуватися, це важливо для збройних сил як Польщі, так й інших країн. Про аналітичні результати цього центру можна буде говорити через рік або ж два.