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Ексклюзив

Уникнути відключень: ексміністр енергетики Оржель розповів, як українці переходять на імпортну електрику

22 липня, 2024 понедiлок
21:53
Економіка електроенергія

В Україні стає все більше споживачів, які готові купувати недешеву імпортну електрику, аби уникнути блекауту. У липні цими послугами розпочав користуватися столичний торговельний і бізнесовий центр

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Про це голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020) Олексій Оржель розповів в етері Еспресо.

Україна має вимогу щодо імпорту постачання електричної енергії - це 80%. Тоді цей споживач не відключається: "Загальний обсяг цього імпорту через перетин між країнами є 1,7 гігавата - це 1,7 атомних блоків. У нас є до двох блоків, які можна імпортувати".

За словами експерта, така електрична енергія дорожча, ніж та, якою користуються пересічні споживачі.

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"Якщо ви бажаєте отримати таку електричну енергію, виключити себе зі списків, треба тоді знайти постачальника електричної енергії (їх багато) і зробити відповідний запит. Я думаю, що не всі постачальники мають можливість купити електричну енергію на експорті, але, скажімо, великі гравці вміють це робити. Вони купують електричну енергію на зовнішніх ринках, потім мають купити перетин, тобто цю міждержавну мережу, щоб імпорт, який вони купили, наприклад, в Угорщини потрапив у цей перетин. А цей перетин на 1,7 гігавата, більше не можна. Далі, якщо цей постачальник має договір зі споживачем, він отримає цю електричну енергію, там де є 80% і відповідно цього споживача не відключають", - пояснив Оржель.

Колишній міністр енергетики розповів, що багато підприємств йдуть на такі кроки, адже через простій зазнають великих збитків. Тому їм дешевше заплатити більше за пропорцію: 80% імпорту та 20% українського виробництва.

"А разом з тим, цей ресурс обмежений і не всі постачальники вміють його постачати. Я думаю, що хтось, можливо, зловживає на ринку, бо це конкурентний ринок, який намагався надавати конкурентну ціну, а великий постачальник може, умовно, купити маючи більший фінансовий, організаційний ресурс на зовнішніх ринках. Це конкуренція, там дійсно йде війна за споживача і якщо умовне ТРЦ каже: мені потрібна така електрична енергія, не хочу відключень, тоді вони звертаються до постачальника і постачальник знаходить таку можливість", - підсумував Оржель.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку. Це має дещо поліпшити ситуацію в енергетиці.

 

Теги:
Світ
Війна з Росією
Енергія
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